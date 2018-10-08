لقاء الأحزاب اللبنانية: المعادلات الإقليمية تتطور لمصلحة محور المقاومة

ولفتت إلي أن 'الأحداث الأخيرة التي حصلت في العراق وسوريا تشير إلي سقوط مثل هذا الرهان، وأن المعادلات الإقليمية تتطور إيجابا لمصلحة محور المقاومة'.

وأكدت أن 'الاستمرار في سياسة التعطيل يؤدي إلي انعكاسات سلبية علي أداء المؤسسات العامة واستطرادا علي حياة اللبنانيين، فيما تحتاج البلاد إلي حكومة تسارع إلي معالجة الأزمات المتفاقمة علي المستويات كافة، وإحداث انفراج في الواقع الإقتصادي عبر الإنفتاح علي سوريا، والإستفادة من الفتح المرتقب لمعبر نصيب مع الأردن لإعادة تدفق الصادرات اللبنانية وحركة الترانزيت التي تنعكس إيجابا علي الإقتصاد اللبناني'.

وأشادت هيئة التنسيق 'بالعملية الفدائية البطولية التي نفذها أحد المقاومين في إحدي المستعمرات الصهيونية في الضفة الغربية، والتي وجهت ضربة موجعة لأمن الإحتلال، وأكدت ثبات الشعب العربي الفلسطيني وصموده الأسطوري وإصراره علي مواصلة انتفاضته ومقاومته ضد الإحتلال، إلي جانب استمراره بمسيرات العودة الكبري'.

ودانت 'التنسيق الأمني بين السلطة الفلسطينية وأجهزة أمن العدو لملاحقة المقاومين ومنفذي العمليات، علي الرغم من سقوط وهم السلام المزعوم مع العدو الصهيوني، ومحاولات واشنطن وتل أبيب فرض صفقة القرن لتصفية القضية الفلسطينية'.

انتهي**2054**س.ر

