غزة

اصابة عشرات الفلسطينيين اثر قمع الاحتلال الصهيوني لمسير بحري

غزة/8 تشرين ألاول/ اكتوبر-أصيب عشرات المواطنين الفلسطينيين مساء اليوم الاثنين اثر قمع قوات الاحتلال الصهيوني للمسير البحري الحادي عشر الذي انطلق من ميناء غزة باتجاه الحدود الشمالية لقطاع غزة.

وأعلنت وزارة الصحة في غزة ان تسعة وعشرين فلسطينيا اصيبوا بجراح بينهم 11 فلسطينيا بالرصاص الحي وثمانية بالشظايا ورضوض اضافة الي حالات اختناق بينهم عدد من الاطفال.
ونقل الجرحي الي مشفي الشفاء فيما جري علاج بعض الحالات ميدانيا.
ووصل الاف الفلسطينيين من مختلف مناطق قطاع غزة الي شاطئ زكيم شمال قطاع غزة لمساندة عشرات القوارب المشاركة في المسير البحري.
وشارك 32 قاربا في الحراك البحري، الذي نظم اليوم تحت اسم: 'جايينك يا فلسطين' فيما أطلق جيش الاحتلال النار علي المشاركين في البحر والبر.
وأشعل الشبان اطارات السيارات ورشقوا جنود الاحتلال بالحجارة فيما تمكن عدد منهم من رفع العلم الفلسطيني علي السياج الامني الفاصل بين قطاع غزة وفلسطين المحتلة عام ثمانية واربعين شمال قطاع غزة.
من جانبه قال جميل مزهر القيادي في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين أن مشاركة الالاف من الفلسطينين في الحراك البحري يؤكد التفاف الشعب الفلسطيني حول مسيرات العودة وايمانه باهدافها.
وأكد مزهر في كلمة له خلال المسير شمال قطاع غزة لن ترفع الراية البيضاء أمام المؤامرات المحيطة بها.
وأضاف :'رسالتنا اليوم للاحتلال ولكل من يطلق التهديدات صوب غزة بأن عليه أن يعيد حساباته.. فانتم تواجهون شعب مصصم علي مواصلة نضاله حتي التحرير.
**387**س.ر



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اصابة عشرات الفلسطينيين اثر قمع الاحتلال الصهيوني لمسير بحري

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