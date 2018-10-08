لاريجاني يدعو الي تعاون دول العالم أمام سلوك اميركا المتعنت

وأضاف لاريجاني خلال لقائه فولودين علي هامش الإجتماع الثالث لبرلمات أوراسيا في أنطاليا ' لقد طرأت تغييرات كبيرة علي الصعيد العالمي في الآونة الأخيرة؛ أبرزها كان سلوك اميركا المعنت الذي سبب الكثير من المشاكل والمضايقات لجميع الدول مما يتطلب منا ان نعمل علي تعزيز التعاون فيما بيننا لمواجهتها'.

وأشار الي ضرورة اتخاذ إجراء ثنائي ومتعدد لمواجهة هكذا تصرفات قائلا 'من شأن دول العالم متابعة القضايا التي تخصهم عبر اتخاذ إجراءات مشتركة'.

وفيما لفت رئيس مجلس الشوري الإسلامي الي تأكيد الرئيس الروسي 'فلاديمير بوتين' علي ضرورة الحفاظ علي الإتفاق النووي أضاف لاريجاني 'لقد واصلنا التفاوض مع الأطراف الأوروبية بالتزامن مع الحفاظ علي الإتفاق النووي لكنه لازالت هناك ثمة مشاكل عالقة في هذا المجال'.

واعتبر التعاون الثنائي بين إيران وروسيا بالجيد قائلا ان التعاون بين البلدين في المجالين المصرفي والنفطي آخذ بالتنامي وان بعض عقود الشراء المتفق عليها دخلت حيز التنفيذ.

وأضاف لاريجاني ان اقتراح إقامة إجتماع أمني لمناقشة مكافحة الإرهاب باستضافة إيران، لا زال قائما وقد تم إرسال دعوات الي برلمانات الدول الأوراسية ونحن في إنتظار ردهم لحسم موعد إقامة هذا الإجتماع.

من جانبه، أكد رئيس مجلس الدوما الروسي 'فياتشيسلاف فولودين'، أهمية تعزيز التعاون الثنائي مع إيران مشددا ضرورة تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين لا سيما في الشؤون البرلمانية.

كما أشار الي عقد الدورة الأولي من إجتماع برلمانات أوراسيا بناء علي إقتراح جهاز التقنين الروسي قائلا ان التعاون بين برلمانات دول أوراسيا آخذ بالتطور أكثر فأكثر لا سيما عبر إقامة الإجتماع الحالي في أنطاليا.

علما بأن لاريجاني وصل عصر اليوم الإثنين الي أنطاليا لحضور الدورة الثالثة لبرلمانات أوراسيا وكان في إستقباله نائب رئيس البرلمان التركي.

وبدأ هذا الإجتماع النيابي أعماله اليوم الإثنين في مدينة أنطاليا بحضور رؤساء برلمانات 20 بلدا ووفود برلمانية من 18 بلدا آسيويا وأوروبيا وسيستمر ثلاثة أيام.

إنتهي**أ م د**س.ر

