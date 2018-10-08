ايران تشارك في اجتماع ' AALCO' في اليابان

ويعد موضوع 'الحقوق الدولية في الاجواء الافتراضية' احد محاور هذا الاجتماع حيث عقدت مجموعة العمل الخاصة به اليوم الاثنين برئاسة ايران.

ومن المقرر ان يناقش اجتماع الكو في دورته هذه مواضيع حقوقية مختلفة بما فيها حقوق البحار وتسوية الخلافات الدولية سلميا وحقوق الاستثمار والتجارة الدولية والابعاد الحقوقية للقضية الفلسطينية .

والمنظمة الإستشارية القانونية الآسيوية – الإفريقية (AALCO) التي كانت تعرف أصلا باسم اللجنة الإستشارية القانونية الآسيوية (ALCC)، تأسست في 15 نوفمبر/تشرين الثاني 1956م. وهي في حد ذاتها عبارة عن إحدي النتائج الملموسة التي برزت من خلال مؤتمر باندونغ التاريخي الذي عقد في اندونيسيا في ابريل 1955م. وتعتبر سبعة دول آسيوية هي بورما (ميانمار حاليا)، سيلان (سريلانكا حاليا) ، الهند، اندونيسيا، العراق، اليابان، و جمهورية مصر العربية والجمهورية العربية السورية الدول الأعضاء الأصليين فيها.

وانضمت ايران الي المنظمة عام 1970.

انتهي**س.ر

