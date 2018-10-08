لاريجاني : اجتماع اوراسيا يشكّل فرصة هامة للتعاون البرلماني

وفي تصريح للصحفيين اليوم الاثنين لدي وصوله الي مدينة انطاليا التركية لحضور اعمال الاجتماع الثالث لبرلمانات منطقة اوراسيا، وصف لاريجاني الاجتماع بمشاركة الوفود البرلمانية الاوروبية والاسيوية بانها ظاهرة حديثة؛ لافتا الي انعقاد الدورتين الاولي والثانية لهذا الاجتماع في روسيا وكوريا الجنوبية، ومن ثم الاجتماع الثالث الحالي في تركيا.

وفيما اكد علي دور اجتماع برلمانات اوراسيا الفاعل في تعزيز التعاون التجاري والتنمية المستدامة وحماية البيئة بين الدول الاعضاء، قال رئيس مجلس الشوري الاسلامي : سنجري خلال هذا الاجتماع مفاوضات بشان الاتفاقيات المالية والبيئة، والتنمية لدي بلدان المنطقة والتبادل التجاري بين دول اوراسيا.

واضاف، ان هذه الزيارة تعود الي اقتراح ومبادرة رئيس الدوما الروسي والبرلمان الكوري الجنوبي بشان اقامة اجتماعات بين دول منطقة اوراسيا لمناقشة وحل القضايا الاقتصادية والتنمية المستدامة لديها.

ولفت لاريجاني الي ارتفاع عدد الدول الاعضاء في منظمة اوراسيا الي 40 دولة؛ كما نوّه الي جدوائية الاجتماعين السابقين في كل من روسيا وكوريا الجنوبية.

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