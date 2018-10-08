'ظریف' یفوز ببرونزیة العدو 200 متر T13

طهرن/ 8 تشرین الاول/ اكتوبر- تمكن العداء الایرانی 'امید ظریف صانعی' من احراز برونزیة العدو 200 متر فئة T13 فی الالعاب الباراسیویة المقامة فی القریة الاولمبیة فی اندونیسیا لیحل ثالثا فی هذا الفرع .

وحل ریاضیان من اوزبكستان وتایلاند فی المركز الاول والثانی علي التوالی.
یذكر أن دورة الالعاب الباراسیویة 2018 لذوی الاحتیاجات انطلقت رسمیا یوم السبت حیث تشارك ایران بـ 207 لاعبین ولاعبات فی اطار 13 فرعا ریاضیا.
انتهي**س.ر



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