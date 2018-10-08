`ظریف` یفوز ببرونزیة العدو 200 متر T13

وحل ریاضیان من اوزبكستان وتایلاند فی المركز الاول والثانی علي التوالی.

یذكر أن دورة الالعاب الباراسیویة 2018 لذوی الاحتیاجات انطلقت رسمیا یوم السبت حیث تشارك ایران بـ 207 لاعبین ولاعبات فی اطار 13 فرعا ریاضیا.

انتهي**س.ر

