ردا علي ولي العهد السعودي

وزير النفط: لا السعودية ولا اي دولة اخري قادرة علي ان تحل محل ايران في انتاج النفط

طهران/8 تشرين الأول/أكتوبر/إرنا- في معرض رده علي تصريحات المسؤولين السعوديين حول سد حاجات السوق العالمية للنفط قال وزير النفط 'بيجن نامدار زنغنة' يبدو ان هذه التصريحات جاءت نتيجة ضغوط الرئيس الأميركي ولكن الحقيقة هي أنه لا السعودية ولا أية دولة أخري منتجة للنفط لم ولن تستطيع ان تحل محل ايران وتنتج هذا الحجم من النفط.

و حول مزاعم أحد المسؤولين السعوديين الذي قال ان بلاده 'تصدر برميلين إضافيين من النفط مقابل برميل واحد مفقود من طرف إيران' قال وزير النفط ان مثل هذه التخرصات قد ترضي الرئيس الأميركي ترامب، لكن السوق لن تصدق أبدا مثل هذه الاقاويل.
وتابع ان واقع السوق وإرتفاع الأسعار هو خير دليل علي ان السوق تواجه نقصا وباتت قلقة حيال هذا الامر.
وصرح وزير النفط ان ما عرضته السعودية خلال هذه الفترة في الاسواق لم يكن من فائض إلانتاج إنما من إحتياطياتها السابقة.
وأضاف ان الأقاويل حول عرض المزيد من النفط لسد فراغ النفط الايراني في السوق تأتي أساسا لإرضاء أميركا والموافقة علي الحظر ضد إيران.
إنتهي**أ م د**س.ر



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سياسي

بيجن نامدار زنغنة

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وزير النفط: لا السعودية ولا اي دولة اخري قادرة علي ان تحل محل ايران في انتاج النفط

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