وزير النفط: لا السعودية ولا اي دولة اخري قادرة علي ان تحل محل ايران في انتاج النفط

و حول مزاعم أحد المسؤولين السعوديين الذي قال ان بلاده 'تصدر برميلين إضافيين من النفط مقابل برميل واحد مفقود من طرف إيران' قال وزير النفط ان مثل هذه التخرصات قد ترضي الرئيس الأميركي ترامب، لكن السوق لن تصدق أبدا مثل هذه الاقاويل.

وتابع ان واقع السوق وإرتفاع الأسعار هو خير دليل علي ان السوق تواجه نقصا وباتت قلقة حيال هذا الامر.

وصرح وزير النفط ان ما عرضته السعودية خلال هذه الفترة في الاسواق لم يكن من فائض إلانتاج إنما من إحتياطياتها السابقة.

وأضاف ان الأقاويل حول عرض المزيد من النفط لسد فراغ النفط الايراني في السوق تأتي أساسا لإرضاء أميركا والموافقة علي الحظر ضد إيران.

إنتهي**أ م د**س.ر

