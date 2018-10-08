طهران وجاكرتا تؤكدان علي رفع مستوي التعاون الرياضي المشترك

وفي تصريح له خلال اللقاء اليوم، هنأ وزير الرياضة والشباب الايراني 'مسعود سلطاني فر' اندونيسيا حكومة وشعبا علي استضافتها الالعاب الاسيوية للمعاقين 2018؛ منوها بالجهود الكبيرة التي تبذلها الحكومة الاندونيسية في هذا السياق وذلك نظرا لاستضافتها ما يربو عن 11 الف رياضي من ارجاء القارة الاسيوية.

ونوه سلطاني فر بالعلاقات الوثيقة التي تجمع ايران باندونيسيا وبما يشمل المجالات السياسية والتجارية والاقتصادية والثقافية والرياضية؛ داعيا الي توظيف القواسم المشتركة من اجل النهوض بمستوي العلاقات الثنائية بين البلدين.

كما اشار وزير الرياضة والشباب الايراني الي التجارب والطاقات التي تتميز بها ايران في العديد من المجالات الرياضية ومنها المصارعة ورفع الاثقال والكرة الطائرة ورياضة التايكواندو؛ مؤكدا استعداد طهران لنقل خبراتها في هذه المجالات الي اندونيسيا.

الي ذلك اعرب وزير الرياضة والشباب الاندونيسي 'نهرواني' عن تقديره لمشاركة ايران في الالعاب الاسيوية للمعاقين 2018 المقامة في بلاده حاليا.

واكد نهرواني خلال اللقاء مع نظيره الايراني، استعداد اندونيسيا لاقامة دورات تدريبية مشتركة بهدف تجهيز المنتخب الوطني الايراني لرياضة تنس الريشة.

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