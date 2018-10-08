بارجة قاذفة للصواريخ تلتحق بمجموعة القطع البحرية جنوب شرقي البلاد

وأكد خانزادي اليوم الإثنين، في هذه المراسم ان قوات سلاح البحر وإمتثالا منها لأوامر سماحة قائد الثورة الإسلامية ضمت اليوم وبكل فخر واقتدار وفي ظروف يسودها الأمن، بارجة مزودة بإحدث التقنيات الي المنطقة البحرية الثالثة لسلاح البحر(نبوت).

وصرح خانزادي، ان ضم هذه البارجة الي مجموعة القطع البحرية للجيش الإيراني، يحمل هذه الرسالة وهي ان القوة البحرية للجيش الإيراني تمكنت اليوم من بلوغ المياه الحرة والمحيطات عبر معدات محلية الصنع.

وأضاف قائد سلاح البحر'تمكنا اليوم من خلال الإعتماد علي قدراتنا المحلية في تصنيع وصيانة هذه المعدات المتطورة من تحقيق الإكتفاء الذاتي علي الرغم من الحظر الجائر المفروض ضد إيران'. وتابع بالقول ان ضم هذه البارجة الي مجموعة القطع البحرية الإيرانية انما يؤكد إستعداد إيران وحضورها المقتدر في البحار .

وأكد ان الجمهورية الإسلامية باتت اليوم اكثر استعدادا للتعاون مع كافة دول العالم الصديقة في مجال ضمان الأمن الجماعي وتعزيز حرية الملاحة البحرية وإستخدام الإمكانيات المتوفرة في البحار لصالح شعوب العالم.

وفي ذات السياق، لفت خانزادي ان مضيق هرمز بات اليوم المضيق الستراتيجي الأكثر أمنا في العالم بفضل القوات البحرية التابعة للجيش الإيراني والحرس الثوري.

إنتهي**أ م د**س.ر

