لاریجانی یصل الي مدینة انطالیا التركیة

ویبدأ اجتماع برلمانات اوراسیا اعماله لنسخته الثالثة الیوم الاثنین بمشاركة 20 رئیس برلمان الي جانب الوفود المرافقة من 18 دولة اسیویة واوروبیة، ویستمر علي مدي 3 ایام.

كما یرافق لاریجانی فی هذه الزیارة وفد برلمانی یضم عددا من نواب مجلس الشوري الاسلامی.

ومن المقرر ان یلتقی رئیس البرلمان الایرانی علي هامش الیوم الاول من اعمال الاجتماع، بنظیره التركی 'بینالی یلدریم'، وایضا رئیس الدوما الروسی 'فیاجسلاف ولودین'، الي جانب نائب رئیس مجلس الشیوخ الباكستانی.

علما ان مراسم الافتتاح الرسمیة للاجتماع الثالث لبرلمانات منطقة اوراسیا ستقام غدا (الثلاثاء) بكلمة رئیس الجمهوریة التركی رجب طیب اردوغان والتی ستبث عبر الدائرة التلفزیونیة المغلقة، وایضا رئیس مجلس النواب التركی، ومن ثم كلمات الوفود البرلمانیة المشاركة.

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