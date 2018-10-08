صالح والحلبوسي يؤكدان ضرورة تعبئة الجهود لتشكيل حكومة قوية وكفوءة

بغداد/8 تشرين الاول/اكتوبر/ارنا- بحث الرئيس العراقي، برهم صالح في قصر السلام ببغداد، الاثنين، مع رئيس مجلس النواب العراقي، محمد الحلبوسي تطور المباحثات الجارية حاليا لتشكيل الحكومة المقبلة وأهمية الالتزام بالتوقيتات الدستوية.

وذكر بيان رئاسي عراقي ان الجانبين أكدا 'علي ضرورة تعبئة الجهود لتشكيل حكومة قوية وكفوءة تكون قادرة علي تجاوز العقبات والتحديات'.
وأضاف 'كما ركز اجتماع رئيسي الجمهورية ومجلس النواب علي سبل تعزيز التعاون والتنسيق بين السلطتين التشريعية والتنفيذية لتشريع واقرار القوانين الضرورية في كل المجالات وآليات تفعيل الاتفاقات الاقتصادية مع كافة الدول والهيئات الدولية'.
ويشهد العراق حراكا سياسيا مكثفا ودؤوبا من قبل جميع الكتل والاطراف السياسية العراقية من خلال اللقاءات المستمرة للتوصل الي اتفاق يسهم ببلورة شكل الحكومة الجديدة التي يجمع الجميع علي ان تكون حكومة قوية وملبية لطموحات البلد وأبناءه وقادرة علي الوقوف بوجه التحديات التي يشهدها العراق.
انتهي ع ص**س.ر



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صالح والحلبوسي يؤكدان ضرورة تعبئة الجهود لتشكيل حكومة قوية وكفوءة

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