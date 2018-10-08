ظريف يستقبل الأمين العام القادم لمنظمة شانغهاي للتعاون

طهران/8 تشرين الأول/أكتوبر/إرنا- إلتقي ظهر اليوم الإثنين، الأمين العام القادم لمنظمة شانغهاي للتعاون ورئيس مؤسسة أوزبكستان الستراتيجية 'فلاديمير نوروف' مع وزير الخارجية 'محمد جواد ظريف'.

واستعرض الجانبان خلال هذا اللقاء، القضايا الثنائية والإقليمية ذات الإهتمام المشترك مؤكدين علي ضرورة تعزيز العلاقات بين إيران وأوزبكستان في مختلف المجالات السياسية والبحثية والإقتصادية والثقافية والنقل والسياحة.
كما كان موضوع مكافحة داعش وسائر الجماعات الإرهابية احد أهم محاور هذا اللقاء .
وفي جانب آخر، هنأ وزير الخارجية إنتخاب نوروف أمينا عاما لمنظمة شانغهاي للتعاون.
وأعرب نوروف عن تقديره وأمله بتعزيز التعاون الثنائي بين إيران ومنظمة شانغهاي خلال فترة توليه مهام الأمانة العامة لهذه المنظمة، أكثر من ذي قبل.
إنتهي**أ م د**س.ر



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سياسي

محمد جواد ظريف

منظمة شانغهاي للتعاون

الجماعات الإرهابية

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ظريف يستقبل الأمين العام القادم لمنظمة شانغهاي للتعاون

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