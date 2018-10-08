عملية بركان.. رسائل فلسطينية في كل الاتجاهات

وبددت العملية الفدائية التي استخدم فيها الفدائي سلاح بصنع محلي 'كارلو' أوهام الامن الصهيوني في الضفة الغربية ..فقد نجح الشاب وحيدا في اختراق منظومة الامن الصهيوني واجتياز عقبات التفتيش الامني مستغلا خبرته بالمكان والوصول الي الهدف والانسحاب دون ان تتمكن اجهزة الاحتلال من اعتقاله.

رد طبيعي

اسماعيل رضوان القيادي في حركة حماس رأي أن العملية تأتي في سياق الرد الطبيعي علي جرائم الاحتلال الصهيوني ضد الخان الأحمر وضد مسيرات العودة في قطاع غزة وضد القدس والاستيطان .

وأكد رضوان لمراسل ارنا أن الضفة الغربية هي مخزون المقاومة وهذه العملية تأتي لترد علي التنسيق الأمني و للتأكيد علي استمرار الانتفاضة وأن الضفة دائما ستبقي كما هي غزة والقدس مشتعلة ضد الاحتلال الصهيوني .

وأوضح رضوان أن الشعب الفلسطيني اختار طريق المقاومة كطريق أقصر لتحقيق طموحاته .

واتفق خالد البطش ، عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الاسلامي مع القيادي في حركة حماس حين أكد ان العملية البطولية تأتي ردا علي مقتل المتظاهرين السلميين عند الحدود الشرقية لقطاع غزة وعلي وقاحة المستوطنين والاقتحامات المتكررة للضفة الغربية وبيوت المواطنين والمزارعين .

وأضاف ' وتأتي العملية تأكيدا علي استمرار حالة الاشتباك من الكل الفلسطيني مع المحتل الصهيوني المجرم , وأنه لا يمكن أن يفرط الفلسطينيين بالقدس ولا الضفة وقطاع غزة '

وأكد أن العملية تأتي في سياق الدفاع المشروع عن النفس ضد المستوطنين وضد قوات الجيش وضد ما يجري من اعتداءات علي القدس والضفة وقطاع غزة ومسيرات العودة .

وبين البطش ان جميع العمليات البطولية تدلل علي أن الشعب الفلسطيني متمسك بحقه في أرضه وعدم الاعتراف بشرعية المحتل وأن الطريق في استعادة الحق الفلسطيني فقط تمر عبر المقاومة وسلاح المقاومة والجهاد.

لا امان

في حين رأي الخبير في الشأن الصهيوني حسن لافي أن الرسالة الاساسية لمنفذ عملية بركان أن الشعب الفلسطيني لن يتحول إلي مجموعة أُجَراء عند المستوطنين الصهاينة في مستوطناتهم الصناعية, التي اغتصبوها من الاراض المحتلة, علي غرار السود في مزارع القطن الامريكية أثناء زمن العبودية.

واعتبر ان العملية تعتبر مؤشرا علي حالة الغضب الكامن في صدور أهل الضفة وعدم قدرتهم علي الخروج بشكل جماعي لمواجهة عصابات المستوطنين.

ذئاب منفردة

ويخشي الجيش الصهيوني من تنفيذ عمليات مشابهة لعملية بركان في الضفة الغربية وذلك لعجز المخابرات الصهيونية عن الوصول لمنفذيها قبل بدء الهجوم لانهم يعملون علي طريقة الذئاب المنفردة دون تخطيط جماعي .

ونفذ عدة رجال فلسطينيون عمليات مشابهة في الضفة الغربية والقدس واثبتت التحقيقات التي اجرتها أجهزة الامن الصهيونية ان المنفذين تصرفوا دون أوامر من التنظيمات الفلسطينية وبدوافع وطنية ارتبطت بمشاهد العنف التي يستخدمها الاحتلال ضد الفلسطينيين سواء في غزة او الضفة والقدس.

**387**س.ر

