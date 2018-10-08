جمعة العطواني: مشروع 'ماكغورك' فشل بعد تكليف عبدالمهدي بتشكيل الحكومة

وقال العطواني في تصريح له, إن 'بيرت ماكغورك مبعوث الرئيس الأميركي إلي العراق فشل في تحديد رئيس الوزراء القادم”,مشيرا الي أن'تكليف عادل عبد المهدي بتشكيل الحكومة دليل علي فشل المشروع الأميركي في البلاد'.

وأشار العطواني إلي أن'الكتل السياسية تشترط علي عبد المهدي في أن يكون لها دور كبير في تشكيل الحكومة الجديدة'.

وفي ذات السياق قال القيادي في ائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي محمد العكيلي، إن 'المشروع السياسي الأميركي في العراق قد فشل وان اميركا تتخذ من داعش الإرهابية ورقة ضغط علي بغداد.

وأكد أن 'بعض الكتل السياسية لاتريد مغادرة نظام المحاصصة في توزيع المناصب الوزارية' لافتا أن 'رئيس الوزراء المكلف عادل عبد المهدي ربما ينجح في تشكيل حكومة تكنوقراط وان دولة القانون تدعم عبد المهدي في تشكيل حكومة قوية وخدمية'.

انتهي ع ص**س.ر

