الصدر يدعو لنبذ المحاصصة في تشكيل الحكومة ومحاسبة الفاسدين

بغداد/8 تشرين الاول/اكتوبر/ارنا- دعا زعيم التيار الصدري، السيد مقتدي الصدر،لتشكيل حكومة المستقلين التكنوقراط ونبذ المحاصصة الحزبية والفئوية والطائفية والعرقية والمناطقية والعشائرية والعائلية والشخصية.

وقال الصدر خلال تغريدة له في صفحته الرسمية علي تويتر 'في ما مضي من الأيام كان للاحزاب حصصهم من المناصب بل ومن أموال العراق الكثير الكثير سواء بطريقة مشروعة أم لا، وقد دام ذلك 15 عاماً الا يكفي؟!'.
وأضاف 'أما آن الأوان ان يأخذ الشعب استحقاقه عبر المستقلين التكنوقراط، أما آن الأوان لنحاسب من سرق أموال العراق ونعلي من شأن الصالح النزيه؟! أما آن الأوان لتصل حقوق المواطن بيده دون ان تتحكم فيها الأحزاب'.
وتابع 'أما آن الأوان ان يقوم المواطن بواجباته إزاء وطنه علي اكمل وجه ويترك المصالح الحزبية والفئوية والطائفية والعرقية والمناطقية والعشائرية والعائلية والشخصية، أما آن الأوان ان يعلو الوطن والمواطن فوق كل انتماء؟!'
الي ذلك كشف مقرب من زعيم التيار الصدري مقتدي الصدر، ان الصدر اصدر قرارا بحل اللجنة التفاوضية (الصدرية) مع الكتل السياسية.
وقال المقرب، الذي رفض الكشف عن اسمه لوكالة 'عين العراق نيوز' المحلية، ان 'مقتدي الصدر اصدر امرا، اليوم الاثنين، بحل لجنة التفاوض، المخصصة لتفاوض الكتل والأحزاب السياسية، والتي تضم كل من (وليد الكريماوي، رافع عبد الجبار، نصار الربيعي)'.
وأضاف المقرب من زعيم التيار الصدري ان 'سبب حل اللجنة التفاوضية ما زال مجهول وغير معلوم الي هذه اللحظة'، مرجحا ان 'يكون هذا الاجراء مع دعوات الصدر الي عدم ترشيحه اي شخصية لأي وزارة في حكومة عادل عبد المهدي المرتقبة'.
انتهي ع ص**س.ر



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الصدر يدعو لنبذ المحاصصة في تشكيل الحكومة ومحاسبة الفاسدين

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