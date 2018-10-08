في الألعاب البارالمبيه الآسيوية 2018؛

إيران تفوز بذهبية وفضية رفع الأثقال للوزن 59 كغم

جاكرتا/8 تشرين الأول/أكتوبر/إرنا- حاز الرباعان الإيرانيان 'أمير جعفري' و'يوسف يوسفي' علي الميدالية الذهبية والفضية للوزن 59 كغم علي التوالي، وذلك في إطار الألعاب البارآسيوية 2018 المقامة في العاصمة الاندونيسية جاكرتا.

وقد أجريت اليوم الإثنين، منافسات فئة الوزن 59 كيلوغراما لرفع الأثقال للدورة الثالثة من الألعاب البارالمبيه الآسيوية بمشاركة 6 لاعبين.
وحاز الرباع الإيراني أمير جعفري علي ذهبية هذه الدورة من الألعاب البارآسيوية بعد رفع وزن 184 كغم فيما حاز الرباع الايراني الاخر يوسف يوسفي علي فضية هذه المنافسات بعد رفع وزن 183 كغم.
يذكر، ان الدورة الثالثة من الألعاب البارآسيوية بدأت السبت في جاكرتا، بمشاركة ألفين و880 رياضيا في إطار 41 بعثه رياضية لتستمر حتي السبت المقبل 13 تشرين الأول/ أكتوبر.
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ورزش

الألعاب البارآسيوية 2018

رفع الأثقال

جاكرتا

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إيران تفوز بذهبية وفضية رفع الأثقال للوزن 59 كغم

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