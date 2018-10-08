طهران تدعو الي تعزيز العلاقات مع اسلام آباد في جميع المجالات

وأضاف محمد باقر بيغي بأنّ البلدين عليهما الإبتعاد عن التوترات الدينية والسياسية والتركيز علي تحسين العلاقات الإقتصادية بينهما وقال: إنّ ايران وباكستان بلدان يتمتعان بأواصر متجذرة وعريقة يُكمل كلٌ منهما الآخر في كثير من القضايا.

وأعرب بيغي عن أمله بأن تشهد العلاقات الثنائية في جميع المجالات خاصة في المجال الاقتصادي والتجاري ازدهاراً.

كما أكّد القنصل الايراني العام لدي بيشاور علي ضرورة تعاون البلدين الجارين في مكافحة الارهاب.

ولفت بيغي الي دعم ايران لباكستان في قضية كشمير ومواصلتها لهذا الدعم في المستقبل.

و زار اليوم القنصل الايراني العام لدي بيشاور مع وفد مرافق منطقة «هري بور» بدعوة من رئيس رابطة العاملين في القطاع الصناعي لمنطقة «حطّار» الصناعية إجتمع خلالها برئيس الرابطة وعدد من أعضائها.

انتهي** ع ج** 1718

