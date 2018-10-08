النائب الاول لرئيس الجمهورية:

سيتم توفير الأدوية اللازمه مهما كانت الظروف

طهران/8 تشرين الاول/اكتوبر/إرنا – قال النائب الاول لرئيس الجمهورية اسحاق جهانغيري اليوم الإثنين: إنّ الحكومة تَعتبر توفير المسلتزمات الطبية والأدوية التي يحتاجها البلد من أولويات مهامها مؤكداً علي توفير الحكومة للأدوية اللازمة مهما كانت الظروف.

وافاد الموقع الالكتروني للنائب الاول لرئيس الجمهورية ان جهانغيري قال خلال إجتماع لجنة قياده الاقتصاد المقاوم أنّ الحكومة تشعر بمسووليه بالغة إزاء توفير الأدوية للمواطنين.
وإعتبر جهانغيري صناعة الادوية في البلاد بانها صناعة مجدية وذات أهمية لافتاً الي دور مصانع انتاج الادوية والشركات الطبية القائمة علي المعرفة في انتاج 96 بالمائة من الحاجة الدوائية للبلاد.
وقال جهانغيري إنّ الحكومة ستخصص 3.5 مليار دولار لتوفير الدواء والأجهزة الطبية فضلاً عن تخصيص 300 مليون دولار لصالح وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي بإشراف من جانب البنك المركزي لإنفاقها عند الضرورة.
وتطرق جهانغيري الي قضية تهريب الدواء من البلاد وقال: إنّ نسبة التهريب الدوائي من البلاد قليلة جداً لكنّ وزارة الداخلية يجب أن تركّز بكل جدّ علي هذا الموضوع لمنع هذا التهريب.
ودعا النائب الاول لرئيس الجمهورية وزارة الخارجية الي اجراء متابعة قانونية لمواجهة الحظر الامريكي المفروض فيما يخص استيراد ايران للدواء والأجهزة الطبية.
كما دعا وزاره الخارجية لمتابعه موضوع قيام واشنطن بعرقله توظيف ايران مصادرها المالية في خارج البلاد لصالح استيراد الأدوية وذلك عبر اللجوء الي الأوساط والمحاكم الدولية.
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سيتم توفير الأدوية اللازمه مهما كانت الظروف

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