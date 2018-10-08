لاريجاني قبل توجهه إلي تركيا ؛

تسهيل تطوير التجارة لدول أوراسيا أحد أهداف زيارتي إلي تركيا

طهران/ 8 تشرين الأول/ أكتوبر/ ارنا - قال رئيس مجلس الشوري الاسلامي، إن تنمية التجارة بين دول أوراسيا هي أحد أهداف زيارته إلي تركيا، ويجب ان تسعي البرلمانات الي تسهيل سياق هذا العمل والعلاقات من حيث المسار القانوني .

واضاف لاريجاني قبل زيارته لتركيا للمشاركة في الإجتماع الثالث لبرلمانات أوراسيا في مدينة أنطاليا التركية، انه يمكن لدول منطقة اوراسيا عقد اجتماعات مع بعضها البعض، لبحث فرص تطوير اقتصادات وتنمية دول منطقة أوراسيا .
واوضح أن زيارته تاتي في اطار مبادرة من رئيس مجلس الدوما الروسي ورئيس البرلمان الكوري، الداعية لعقد اجتماعات بين دول منطقة اورآسيا، لبحث تنمية واقتصاد بلدان هذه المنطقة.
وأشار الي أن اكثر من 40 بلدا سيشاركون في الاجتماع، مؤكدا تطابق وجهات النظر بين ايران وروسيا حيال تنمية التعاون في اطار منطقة اورآسيا.
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سياسي

لاريجاني

تركيا

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تسهيل تطوير التجارة لدول أوراسيا أحد أهداف زيارتي إلي تركيا

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تسهيل تطوير التجارة لدول أوراسيا أحد أهداف زيارتي إلي تركيا

لاريجاني قبل توجهه إلي تركيا ؛

تسهيل تطوير التجارة لدول أوراسيا أحد أهداف زيارتي إلي تركيا

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