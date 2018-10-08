بحضور رئيس الوزراء القطري

افتتاح معرض الدوحة الدولي بمشاركة 44 شركة إيرانية

الدوحة/ 8 تشرين الأول/ أكتوبر/ ارنا - افتتح رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية القطري الشيخ 'عبدالله بن ناصر آل ثاني' معرض ومؤتمر المنتجات الدولي الأول (IPEC) بمشاركة 44 شركة إيرانية من القطاع الخاص.

و يقام المعرض والمؤتمر الدولي للمنتجات (IPEC 2018) في مبادرة هي الأولي من نوعها لتعزيز الروابط التجارية والعلاقات المتبادلة مع شركاء دولة قطر الإقليميين. يقام هذا الحدث في الفترة بين 8 – 10 أكتوبر 2018 في مركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات، موفّراً علي مدار ثلاثة أيام فرصة لبحث فرص الأعمال والإستثمار بين دولة قطر والشركاء.
يستضيف المعرض والمؤتمر الدولي للمنتجات 10 أجنحة وطنية من 10 دول مختلفة من بين شركاء قطر الأبرز، وهي آذربيجان، إيران، باكستان، تركيا، تونس، الجزائر، سلطنة عمان، طاجيكستان، كازاخستان، الكويت، المغرب.
وتشارك 44 شركة إيرانية من القطاع الخاص من مختلف المحافظات لعرض منتجاتها من السجاد والموبيليا والمواد الغذائية والديكور والصناعات البلاستيكية علي مساحة نحو الف متر .
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افتتاح معرض الدوحة الدولي بمشاركة 44 شركة إيرانية

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