تنمية سوق الصادرات أهم استراتيجية لمهرجان نانو الحادي عشر

وخلال موتمر صحفي اُقيم حول المهرجان الحادي عشر ومعرض النانو تكنولوجيا عرض «سركار» تقريراً عن الفعاليات المتعلقه بالنانو تكنولوجيا في ايران معلناً عن إقامة هذا المهرجان إعتباراً من 13 حتي16 تشرين الأول/اكتوبر 2018 بمشاركة 107 شركة تعمل في حقل النانو تكنولوجيا.

وستشارك في المهرجان جميع الجهات العامله في مجال النانو تكنولوجيا من جهات طلابية جامعية وتلامذة مدارس وشركات.

وسيشارك في المهرجان الحادي عشر لتقنية النانو ومعرضها ممثلون عن 40 دولة منها كوريا الجنوبية وماليزيا واندونيسيا وروسيا وأرمينيا وسلطنة عمان.

انتهي** ع ج** 1718

