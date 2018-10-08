تنمية سوق الصادرات أهم استراتيجية لمهرجان نانو الحادي عشر

طهران/8 تشرين الاول/اكتوبر /إرنا – قال أمين عام مركز تنمية النانو تكنولوجيا سعيد سركار اليوم الإثنين: إنّ أهم استراتيجية للمهرجان الحادي عشر للنانو تكنولوجيا ومعرضه يتمثل في تنمية سوق منتجاتها لافتاً الي إحراز البلاد الرتبة الرابعه عالميا في إنتاج علم النانو بفضل تصنيع ايران ل460 منتجاً تقنيّاً وفعاليه علي يد اكثر من 180 شركة قائمة علي المعرفة وشركات صناعية.

وخلال موتمر صحفي اُقيم حول المهرجان الحادي عشر ومعرض النانو تكنولوجيا عرض «سركار» تقريراً عن الفعاليات المتعلقه بالنانو تكنولوجيا في ايران معلناً عن إقامة هذا المهرجان إعتباراً من 13 حتي16 تشرين الأول/اكتوبر 2018 بمشاركة 107 شركة تعمل في حقل النانو تكنولوجيا.
وستشارك في المهرجان جميع الجهات العامله في مجال النانو تكنولوجيا من جهات طلابية جامعية وتلامذة مدارس وشركات.
وسيشارك في المهرجان الحادي عشر لتقنية النانو ومعرضها ممثلون عن 40 دولة منها كوريا الجنوبية وماليزيا واندونيسيا وروسيا وأرمينيا وسلطنة عمان.
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اقتصاد

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مهرجان

سعيد سركار

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تنمية سوق الصادرات أهم استراتيجية لمهرجان نانو الحادي عشر

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