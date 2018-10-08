الالعاب البارا آسيوية 2018

ايران تحصل علي ذهبية وفضية وبرونزية رمي القرص وبرونزية الجودو

جاكرتا /8 تشرين الاول/اكتوبر/ارنا- حصل لاعبو ايران علي الميداليات الثلاث الذهبية والفضية والبرونزية لمادة رمي القرص وكذلك برونزية الجودو ضمن الالعاب البارا اسيوية 2018 المقامة في جاكرتا الاندونيسية.

وقد حصل اللاعب 'علي رضا قلعة ناصري' علي الميدالية الذهبية برميه القرص مسافة 12مترا و 43 سنتيمترا.
كما فاز اللاعب 'جليل باقري' بالميدالية الفضيه برميه القرص مسافة 12مترا و 37 سنتيمترا .
وحصل اللاعب 'حامد اميري' علي الميدالية البرونزية برميه القرص مسافة 12مترا و 30 سنتيمترا.
كما حصل اللاعب 'ميثم هاشمي طبا' علي برونزية الجودو للوزن تحت 65 كيلوغراما .
وبذلك يصبح عدد الميداليات التي حصلت عليها البعثه الايرانيه خمس ذهبيات و فضيتين و خمس برونزيات .
يُذكر بأنّ هذه الدورة من الألعاب تقام من 6 حتي 13 تشرين الاول/اكتوبر بمشاركة ألفين و880 لاعباً ولاعبة من 41 بلداً يتنافسون في 18 لعبة رياضية.
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ورزش

رمي القرص

الجودو

الالعاب البارا آسيوية 2018

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ايران تحصل علي ذهبية وفضية وبرونزية رمي القرص وبرونزية الجودو

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