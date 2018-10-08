ايران تحصل علي ذهبية وفضية وبرونزية رمي القرص وبرونزية الجودو

وقد حصل اللاعب 'علي رضا قلعة ناصري' علي الميدالية الذهبية برميه القرص مسافة 12مترا و 43 سنتيمترا.

كما فاز اللاعب 'جليل باقري' بالميدالية الفضيه برميه القرص مسافة 12مترا و 37 سنتيمترا .

وحصل اللاعب 'حامد اميري' علي الميدالية البرونزية برميه القرص مسافة 12مترا و 30 سنتيمترا.

كما حصل اللاعب 'ميثم هاشمي طبا' علي برونزية الجودو للوزن تحت 65 كيلوغراما .

وبذلك يصبح عدد الميداليات التي حصلت عليها البعثه الايرانيه خمس ذهبيات و فضيتين و خمس برونزيات .

يُذكر بأنّ هذه الدورة من الألعاب تقام من 6 حتي 13 تشرين الاول/اكتوبر بمشاركة ألفين و880 لاعباً ولاعبة من 41 بلداً يتنافسون في 18 لعبة رياضية.

انتهي**م م** 1718

