واعظي: الحكومة تعمل علي تحسين الظروف المعيشية وتعزيز التبادل الاقتصادي

وفي تصريحات ادلي بها خلال اجتماع التناغم الفكري في وزارة الثقافة والارشاد الاسلامي اكد واعظي اليوم الاثنين ان حكومة التدبر والأمل تعمل علي صعيدي السياسة الخارجية و الداخلية علي تحسين الظروف الاقتصادية و المعيشية للشعب و كذلك تعزيز التبادل التجاري والاقتصادي وتمكنت لحد الان من اتخاذ خطوات جيدة لتحقيق هذه الاهداف.

وتابع قائلا اننا نمر اليوم بظروف جديدة نحتاج فيها الي بذل الجهود والتعاون بين جميع السلطات و المسؤولين لتجاوز هذه المرحلة.

وشدد بالقول علينا ألا نسمح بأن تؤدي مؤامرات الاعداء وفرض الحظر علي الشعب الايراني الي جانب الظروف الاقتصادية الصعبة إلي بث الخيبة و اليأس لدي المجتمع .

واكد ان الفريق الاقتصادي الذي شكلته الحكومة و لجنة الاقتصاد المقاوم الي جانب المجلس الاعلي للتنسيق الاقتصادي للسلطات الثلاث وضعوا نصب اعينهم معالجة المشاكل الاقتصادية التي افرزتها الحرب الاقتصادية .

وأكد علي ضرورة الوحدة بين جميع الفئات والتيارات والجماعات في البلاد والوقوف الي جانب الحكومة لمواجهة مؤامرات الاعداء وحل مشاكل البلاد .

انتهي**1110 ** 1718

