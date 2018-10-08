وفد تجاري من بوشهر يتوجه إلي قطر

بوشهر/ 8 تشرين الأول/ أكتوبر/ ارنا - قال رئيس منظمة الصناعة والتعدين والتجارة في محافظة بوشهر (جنوب)، إن الوفد التجاري للمحافظة، المكون من مدراء القطاعات الحكومية ورجال الاعمال من القطاع الخاص، توجه الي قطر بهدف تعزيز العلاقات التجارية.

و قال حسين حسيني محمدي للصحفيين اليوم الإثنين، إن الزيارة تهدف إلي التشاور مع الأطراف القطرية من أجل تسهيل وحل العقبات والمشاكل التي تواجه التجارة مع قطر.
وذكر أن زيارة الوفد تأتي تلبية لدعوة من وزارة البلدية والبيئة في قطر وبرئاسة محافظ بوشهر.
وتابع حسيني محمدي، إن أهم خطط هذه المشاورات مع الأطراف القطرية هي زيادة الصادرات غير النفطية من المحافظة وجهود تسهيل وإزالة الحواجز أمام عملية التصدير للبلاد.
وقال إن التطورات الأخيرة في العلاقات السياسية وفرض العقوبات الاقتصادية من قبل بعض الدول العربية في منطقة الخليج الفارسي ضد قطر، قد أتاحت فرصة كبيرة لإحياء وتطوير العلاقات السياسية والاقتصادية والتجارية مع ذلك البلد.
وفي إشارة إلي الطرق البحرية القصيرة بين موانئ محافظة بوشهر مع قطر، قال: خلال الستة أشهر الماضية، تم تصدير أكثر من 36 ألف طن من البضائع بقيمة 57 مليون دولار من الجمارك القطرية إلي قطر.
وقال حسيني محمدي: تتمتع محافظة بوشهر بقدرات تصديرية كبيرة في مجال الثروة السمكية والتمور والفواكه والمنتجات المعدنية مثل الأسمنت والكلنكر والجبس وغيرها من المنتجات، الي قطر.
وأضاف: من المتوقع أن تؤدي هذه الزيارة إلي زيادة صادرات محافظة بوشهر إلي قطر، الأمر الذي سيكون بمثابة ازدهار للوحدات الإنتاجية في المحافظة.
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وفد تجاري من بوشهر يتوجه إلي قطر

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