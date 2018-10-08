بسبب تجميد ملياري دولار من ممتلكات ايران

محكمة لاهاي تعقد جلسة الإستماع للدعوي الايرانية ضد امريكا

طهران/8 تشرين الاول/اكتوبر /إرنا – بدأت صباح اليوم الاثنين اول جلسة من جلسات محكمة لاهاي الدولية لمتابعة الدعوي الايرانية المرفوعة ضد الولايات المتحدة بسبب تجميدها ملياري دولار من الممتلكات الايرانية وانتهاكها لمعاهدة المودة الموقعة عام 1955 بين البلدين.

وستعقد هذه المحكمة الدولية التي تتخذ من لاهاي مقراً لها أربع جلسات إستماع علنية للدعو الايرانية المرفوعة الخاصة بانتهاك معاهدة المودة وتجميد واشنطن ممتلكات ايرانية، بدأت الاولي منها اليوم الإثنين وستستمر حتي الجمعة 12 تشرين الاول/ اكتوبر2018.
وخصصت المحكمة اليوم الإثنين موعدين للإستماع الي الدفاع الأمريكي في جلستين صباحية ومسائية.
وكانت ايران قد رفعت شكوي عامة ضد الولايات المتحدة الي محكمة لاهاي الدولية جاء فيها: إنّ الولايات المتحدة ومن خلال إطلاقها مزاعم بشأن مساندة ايران للإرهاب (والذي ترفضه ايران بشدة) قامت باتخاذ إجراءات تنفيذية وتشريع قوانين تستهدف الممتلكات الايرانية ومؤسسات البنك المركزي الايراني.
واعتبرت ايران هذا الإجراءات انتهاكاً لما نصت عليه معاهدة المودة الموقعة عام 1955 بين البلدين.
وكانت معاهدة المودة قد نصت علي لجوء البلدين الي محكمة لاهاي الدولية عند عدم نجاحهما دبلوماسياً في تسوية القضايا العالقة بينهما والواردة في بنود المعاهدة.
ومازالت هذه المعاهدة سارية المفعول رغم قطع البلدين العلاقات السياسية بينهما، ذلك لأنّ كلا منهما لم يعلن رسمياً انسحابه من المعاهدة.
وقد نجحت الجمهورية الاسلامية الايرانية في الثالث من تشرين الاول /اكتوبر هذا العام في انتزاع قرار لصالحها من هذه المحكمة الدولية يزيل الحظر عنها في قطاع الدواء والمواد الغذائية والأجهزة الطبية وقطاع الطيران.
وكان هذا القرار القانوني الدولي سجّل لايران انتصاراً ولواشنطن هزيمة جعلها تتحدّث عن إمكانية إنسحابها من معاهدة المودة تعويضا عن الهزيمة التي لحقت بها.
انتهي** ع ج** 1718



برچسب ها

سياسي

محكمة لاهاي

ممتلكات ايرانية

الولايات المتحدة

التواصل مع رئیس التحریر newsroom@irna.ir

معرض الصور

محكمة لاهاي تعقد جلسة الإستماع للدعوي الايرانية ضد امريكا

معظم المشاهدات

جمال خاشقجی قتل تحت التعذیب فی القنصلیة السعودیة

العربی بوست:

جمال خاشقجی قتل تحت التعذیب فی القنصلیة السعودیة

مجلس الشوري الاسلامی یوافق علي انضمام ایران الي معاهدة CFT

مجلس الشوري الاسلامی یوافق علي انضمام ایران الي معاهدة CFT

ظريف: البرلمان الايراني أمام قرار تاريخي

ظريف: البرلمان الايراني أمام قرار تاريخي

روسية تسلم العراق دفعة ثانية من المدرعات المتطورة

روسية تسلم العراق دفعة ثانية من المدرعات المتطورة

واعظی: تصویت البرلمان عليCFT جسد وحدة الشعب وسیادته الدینیة

واعظی: تصویت البرلمان عليCFT جسد وحدة الشعب وسیادته الدینیة

أحدث الأخبار

المؤتمر الدولي للسياحة فرصة مهمة للتعريف بايران

رئيس موسسه السياحه:

المؤتمر الدولي للسياحة فرصة مهمة للتعريف بايران

محكمة لاهاي تعقد جلسة الإستماع للدعوي الايرانية ضد امريكا

بسبب تجميد ملياري دولار من ممتلكات ايران

محكمة لاهاي تعقد جلسة الإستماع للدعوي الايرانية ضد امريكا

لاريجاني يغادر طهران الي انطاليا

لحضور الإجتماع الثالث لبرلمانات أوراسيا

لاريجاني يغادر طهران الي انطاليا

معظم الشعب الايراني يعتقد ان امريكا هي الداعم الحقيقي للارهابيين في حادث اهواز الارهابي

بحسب اخر استطلاع اجرته ايسبا

معظم الشعب الايراني يعتقد ان امريكا هي الداعم الحقيقي للارهابيين في حادث اهواز الارهابي

الأسد : الاتفاق بشأن إدلب إجراء مؤقت حققت الدولة من خلاله العديد من المكاسب الميدانية

الأسد : الاتفاق بشأن إدلب إجراء مؤقت حققت الدولة من خلاله العديد من المكاسب الميدانية

موضوعات مرتبط