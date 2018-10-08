محكمة لاهاي تعقد جلسة الإستماع للدعوي الايرانية ضد امريكا

وستعقد هذه المحكمة الدولية التي تتخذ من لاهاي مقراً لها أربع جلسات إستماع علنية للدعو الايرانية المرفوعة الخاصة بانتهاك معاهدة المودة وتجميد واشنطن ممتلكات ايرانية، بدأت الاولي منها اليوم الإثنين وستستمر حتي الجمعة 12 تشرين الاول/ اكتوبر2018.

وخصصت المحكمة اليوم الإثنين موعدين للإستماع الي الدفاع الأمريكي في جلستين صباحية ومسائية.

وكانت ايران قد رفعت شكوي عامة ضد الولايات المتحدة الي محكمة لاهاي الدولية جاء فيها: إنّ الولايات المتحدة ومن خلال إطلاقها مزاعم بشأن مساندة ايران للإرهاب (والذي ترفضه ايران بشدة) قامت باتخاذ إجراءات تنفيذية وتشريع قوانين تستهدف الممتلكات الايرانية ومؤسسات البنك المركزي الايراني.

واعتبرت ايران هذا الإجراءات انتهاكاً لما نصت عليه معاهدة المودة الموقعة عام 1955 بين البلدين.

وكانت معاهدة المودة قد نصت علي لجوء البلدين الي محكمة لاهاي الدولية عند عدم نجاحهما دبلوماسياً في تسوية القضايا العالقة بينهما والواردة في بنود المعاهدة.

ومازالت هذه المعاهدة سارية المفعول رغم قطع البلدين العلاقات السياسية بينهما، ذلك لأنّ كلا منهما لم يعلن رسمياً انسحابه من المعاهدة.

وقد نجحت الجمهورية الاسلامية الايرانية في الثالث من تشرين الاول /اكتوبر هذا العام في انتزاع قرار لصالحها من هذه المحكمة الدولية يزيل الحظر عنها في قطاع الدواء والمواد الغذائية والأجهزة الطبية وقطاع الطيران.

وكان هذا القرار القانوني الدولي سجّل لايران انتصاراً ولواشنطن هزيمة جعلها تتحدّث عن إمكانية إنسحابها من معاهدة المودة تعويضا عن الهزيمة التي لحقت بها.

انتهي** ع ج** 1718

