معظم الشعب الايراني يعتقد ان امريكا هي الداعم الحقيقي للارهابيين في حادث اهواز الارهابي

وقامت المؤسسة بطرح سؤال( برأيكم من هو الداعم لحادث اهواز الارهابي) وسئلت هاتفيا 1281 شخصا فوق عمر 18 سنة فكانت الاجابات كالتالي 38.9% يعتبرون امريكا الداعم الاصلي للارهابيين بعدها داعش بنسبة 26.5% و السعودية وباقي الدول العربية بنسبة 26.5% واسرائيل بنسبة 23% و الفصائل العربية الانفصالية المساندة لارهابيي حادث اهواز13%, كما اجاب 15.3% من المستطلعين 'لا أحد' و 11.2% من المستطلعين قالوا انه ليس لديهم علم بهذا الشان.

وتوقع 61.6% من الشعب الايراني تكرار وقوع هكذا اعمال ارهابية في ايران و 18.8 بالمائة منهم لايعتقدون ذلك و 19% اعلنوا عدم معرفتهم و 5 % لم يجيبوا علي السؤال.

وفي اجابتهم علي سؤال(هل انتم قلقون من تعرضكم لاحداث ارهابية مماثلة ؟) فاجاب 68.5% منهم ب' نعم' و 29.7 بالمائة ب ' لا' و 1.9% لم يجيبوا علي السؤال.

انتهي**م م** 1837

