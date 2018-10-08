تنمية التعاون بين ايران وسلطنه عمان في مجال تبادل الوثائق التأريخية

وافادت موسسة التوثيق والمكتبة الوطنية للجمهورية الاسلامية الايرانيه اليوم الاثنين ان رئيس موسسة التوثيق والارشيف الوطني في سلطنة عمان 'حمد محمد الضوياني' اشار خلال اللقاء الي العلاقات التاريخية بين ايران وسلطنه عمان وقال ان العلاقات بين البلدين توكد عمق التبادلات التاريخية بين الشعبين ونحن سنكون سعداء بتنمية العلاقات الثقافية والعلمية والتي ستؤدي لتنميتها بين البلدين في جميع المجالات.

من جانبه اكد حجة الاسلام 'سيد علي عماد' رئيس مكتبة ومركز التوثيق لمجلس الشوري الاسلامي علي اهمية التعاون في مجال البحوث العلمية والتاريخية بين ايران وسلطنه عمان وقال انه في مجال التعاون العلمي والثقافي كلما كانت المنافسة اقوي كلما كانت العلاقات اكثر متانة وسبيلا جيدا لتنمية العلاقات العلمية.

ويزور الوفد الايراني بدعوة من موسسة التوثيق والارشيف العماني مسقط لحضور مؤتمر دراسة العلاقات العمانية البريطانية خلال القرون الماضية .

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