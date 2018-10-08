خبير مصرفي روسي:

إنضمام إيران إلي مجموعة العمل المالي يسهل المعاملات المالية

موسكو/ 8 تشرين الأول/ أكتوبر/ ارنا - قال الخبير في الشؤون المصرفية الروسية وقضايا الشرق الأوسط، وفي إشارة إلي مصادقة مجلس الشوري الاسلامي علي انضمام إيران إلي الاتفاقية الدولية لمكافحة تمويل الإرهاب (CFT)، إن انضمام إيران إلي مجموعة العمل المالي FATF سوف يسهل تعاملاتها المالية مع الآخرين.

وأضاف 'أولغ أكولينيتشيف'، الذي كان مساعدا لرئيس 'بنك التمويل' الروسي لسنوات عديدة، في مقابلة مع إرنا اليوم الاثنين، إن الموافقة علي انضمام إيران إلي الاتفاقية الدولية لمكافحة تمويل الإرهاب، كانت الخطوة الأولي في الخطوات الأربع التي أوصت المجموعة الخاصة بالعمل المالي، إيران، بمكافحة غسيل الأموال المعروفة باسم 'مجموعة العمل المالي' FATF .
وأشار إلي أن هذه الخطوات تشمل تغيير قانون تمويل الإرهاب وإصلاح قوانين مكافحة غسيل الأموال وانضمام إيران إلي اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة واتفاقية مكافحة الإرهاب.
وأضاف الخبير في الشؤون المصرفية والمالية، إن إيران موجودة حاليا في القائمة السوداء للمجموعة المعنية بالإجراءات المالية الخاصة بشأن مكافحة غسيل الأموال ، مما يؤثر سلبا علي معاملاتها المالية وعلاقاتها المصرفية.
وقال ان إيران بلد كبير مع امكانات هائلة في المجالات الاقتصادية والصناعية، وقال ينبغي التخطيط لاستخدام هذه المرافق وتطوير التبادل الاقتصادي والتجارة الخارجية وطهران عازمة علي اتخاذ الخطوات الأساسية في هذا المجال.
وقال الخبير الروسي بشان العلاقات المالية بين إيران وروسيا، إن روسيا تعتبر إيران شريكا استراتيجيا في المجالات الاقتصادية والسياسية والأمنية.
وتابع: إيران ترحب بتوسيع العلاقات مع جارتها الشمالية، واتخذ قادة البلدين مسار المشاركة والتعاون نظرا للمصالح الاستراتيجية للبلدين.
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إنضمام إيران إلي مجموعة العمل المالي يسهل المعاملات المالية

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