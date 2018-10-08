قائد الحرس الثوري: جبهة الاستكبار تفشل في الحرب الاقتصادية

بندرعباس/ 8 تشرين الأول/ أكتوبر/ ارنا - قال قائد قوات حرس الثورة الإسلامية، إن الأداة الاخيرة للأعداء ضد إيران، هي الحرب الاقتصادية، وقال إن المكونات الرئيسية لجبهة الاستكبار تفشل باستمرار في مختلف المجالات.

واضاف اللواء محمد علي جعفري اليوم الاثنين في مراسم تقديم القائد الجديد للواء الامام السجاد (ع) للحرس الثوري في محافظة هرمزكان (جنوب) ، إن من واجب الحرس الثوري الحفاظ علي الثورة الإسلامية.
وصرح بان الحرب الاقتصادية من المحاولات الاخري للاعداء، والتي بدأ الشعب باجتيازها بنجاح، وقال إن هذه العقوبات الشاملة المفروضة علي إيران، لو كانت ضد بلد اخر لقضت عليه، لكن الجمهورية الإسلامية الإيرانية صامدة ومقاومة بشكل كبير .
واشار اللواء جعفري إلي مخططات الأعداء الرامية الي بث الفرقة والانقسام في المجتمع، منوها الي حماية الكيان الصهيوني لدعاة الملكية والمنافقين ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية لخلق حالة من عدم الأمان في هذا البلد.
وصرح قائد قوات الحرس الثوري: علي الرغم من كل الأعمال العدائية ضد الثورة الإسلامية، فإن الأمن والسلام في بلادنا، مثال يحتذي به، وليس لدينا أي مشاكل في مجال الدفاع والأمن.
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قائد الحرس الثوري: جبهة الاستكبار تفشل في الحرب الاقتصادية

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