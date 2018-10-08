رابع ميدالية ذهبية لإيران في الألعاب البارالمبية الآسيوية

جاكرتا/8تشرين الاول/اكتوبر /إرنا – تقلّدت رقية شجاعي اليوم الإثنين في منافسات بندقية الهواء المضغوط مادة 2R الميدالية الذهبية لألعاب آسيا البارالمبية 2018 المقامة في جاكرتا الأندونيسية.

ونجحت شجاعي في الحصول علي المركز الول بعد جمعها 247 نقطة لتكون بطلة آسيا في هذه اللعبة.
وأحرزت لاعبتان من الصين المركز الثاني والثالث بعد رقية شجاعي التي تخوض المنافسات في اولي مشاركة لها في الألعاب الآسيوية.
وحصد الوفد الايراني المشارك في ألعاب جكارتا الآسيوية 2018 حتي الآن 4 ميداليات ذهبية وميدالية فضية واحدة و3 ميداليات برونزية من خلال مشاركته ب209 لاعباً ولاعبة في 13 لعبة مازالت منافساتها متواصلة.
يُذكر بأنّ هذه الدورة من الألعاب تقام من 6 حتي 13 تشرين الاول/اكتوبر بمشاركة ألفين و880 لاعباً ولاعبة من 41 بلداً يتنافسون في 18 لعبة رياضية.
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رقية شجاعي

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رابع ميدالية ذهبية لإيران في الألعاب البارالمبية الآسيوية

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