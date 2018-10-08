رابع ميدالية ذهبية لإيران في الألعاب البارالمبية الآسيوية

ونجحت شجاعي في الحصول علي المركز الول بعد جمعها 247 نقطة لتكون بطلة آسيا في هذه اللعبة.

وأحرزت لاعبتان من الصين المركز الثاني والثالث بعد رقية شجاعي التي تخوض المنافسات في اولي مشاركة لها في الألعاب الآسيوية.

وحصد الوفد الايراني المشارك في ألعاب جكارتا الآسيوية 2018 حتي الآن 4 ميداليات ذهبية وميدالية فضية واحدة و3 ميداليات برونزية من خلال مشاركته ب209 لاعباً ولاعبة في 13 لعبة مازالت منافساتها متواصلة.

يُذكر بأنّ هذه الدورة من الألعاب تقام من 6 حتي 13 تشرين الاول/اكتوبر بمشاركة ألفين و880 لاعباً ولاعبة من 41 بلداً يتنافسون في 18 لعبة رياضية.

انتهي** ع ج** 1718

