مروحيات تابعة لـ “التحالف الدولي” تنقل عددا من إرهابيي “داعش” من ريف دير الزور

طهران / 8 تشرين الاول / اكتوبر / ارنا - قامت مروحيات تابعة لـ “التحالف الدولي” الذي تقوده الولايات المتحدة الأمريكية بنقل عدد من إرهابيي تنظيم “داعش” من ريف دير الزور الجنوبي الشرقي.

وذكرت مصادر أهلية وإعلامية متطابقة لـ سانا أن طائرات تابعة لـ “التحالف الدولي” نفذت أمس الاول عملية إنزال جوي نقلت خلالها عددا من إرهابيي تنظيم “داعش” من جنسيات مختلفة قرب بلدة الشعفة في الجيب الذي ينتشر فيه إرهابيو التنظيم التكفيري في ريف دير الزور الجنوبي الشرقي.
ونفذ “التحالف الدولي” قبل عدة أيام عملية إنزال جوي عند أطراف قرية المراشدة في الريف الجنوبي الشرقي لمحافظة دير الزور السورية نقل خلالها إرهابيين من تنظيم “داعش” في المنطقة.
وتزعم واشنطن التي تقود “التحالف الدولي” اللاشرعي أنها تحارب تنظيم “داعش” الإرهابي في الوقت الذي تنقل قيادييه عبر طائراتها من المعارك لإنقاذهم من الموت وسبق لها أن قامت بنقل العديد من إرهابييه في المنطقة الشرقية خلال عمليات الجيش السوري ضد الإرهاب إضافة إلي دعم التنظيم بشتي الوسائل سواء عبر استهداف نقاط الجيش كما حصل في جبل الثردة بدير الزور في أيلول عام 2016 أو عبر تزويده بالمعلومات الاستخباراتية لشن هجمات علي الجيش في البادية.
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دير الزور

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مروحيات تابعة لـ “التحالف الدولي” تنقل عددا من إرهابيي “داعش” من ريف دير الزور

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