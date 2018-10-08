محلل لبناني: العقوبات الاميركية علي ايران لن تؤثر علي البنية الاقتصادية الايرانية

الحافظ وفي حديث لوكالة انباء الجمهورية الاسلامية اعتبر ان الاجراءات التي يتخذها الاتحاد الاوروبي يمكن ان تنجح في تطويق العقوبات وفي الحد من تأثيرها . وتعليقا علي قرار محكمة العدل الدولية رأي الحافظ ان هذا القرار يشكل قاعدة للتحرك القضائي والمالي ضد واشنطن.

واضاف الحافظ: انا اعتقد ان هذه العقوبات لن تؤدي الي النتائج التي تريدها واشنطن ونقطة علي السطر. هي طبعا مؤذية ولكن لن تغير بالقرار الايراني . فالعقوبات ليست جديدة والبنية الاقتصادية في ايران تدل بوضوح ان العقوبات لا تستطيع ان تمس بالهيكلية الاقتصادية .

وحول حالة عدم الاستقرار علي مستوي سعر العملة الايرانية مقابل الدولار قال الحافظ: المضاربة المالية التي حصلت هي من الاموال التي كدست في السابق من قبل تجار كانوا يتاجرون مع ايران وكدسوا العملة الايرانية . ثم حصلت عملية ضخ ريال فارتفع الدولار وهذا لم يؤد الي انهيار القوة الشرائية للايرانيين وذلك لسببين:

الاول لان الاستيراد في ايران قليل وهناك اكتفاء ذاتي في المواد الاساسية وثانيا ان الايراني 'مدخربط.' بطبيعته ومستوي الادخار في ايران يبلغ حولي 40 % من الناتج القومي ولا يوجد في ايران استهلاك كبير للبضائع الاستهلاكية علي عكس مجتمعات اخري مثل تركيا مثلا التي تتاثر بهذا الامر علي عكس ايران . لذلك انا اعتبر ان ما ظن الاميركيون انه مواقع ضعف في الاقتصاد الايراني هو من مواقع القوة. اعتقد ان العقوبات لن تؤدي الي نتيجة.

وحول القرار الاميركي ل 'خنق ايران اقتصاديا' من خلال منع تصديرها للنفط قال الحافظ: قرار خنق ايران هو بمثابة اعلان حرب وواشنطن لن تستطيع تحمل تبعات هذا الامر . اغلاق مضيق هرمز ليس تهديدا في الهواء .

واضاف : اثناء الحرب العراقية ضد ايران كان هناك طرق للتصدير ولم يكن هناك عقوبات تمنع ايران من التصدير. اليوم المطروح عقوبات تمنع اي طرف من التعامل مع ايران. هذه حرب ولها ردود .

وردا علي سوال حول مدي تاثير العقوبات علي اسعار النفط خاصة ان هذا الامر يشكل اولوية لدي الرئيس الاميركي قال الحافظ: ان الرئيس الاميركي يريد خفض لاسعار النفط من اجل مكاسب انتخابية ولكن اعتقد ان السعر لن ينخفض .هناك قناعة لدي كل المنتجين وخاصة روسيا والسعودية بان تخفيض السعر لغير مصلحتها . انه تخفيض موارد رئيسية لهذه البلدان وهذا ما لا يسمح به الوضع الاقتصادي . ان عدم وصول العقوبات الي الاهداف التي تريدها واشنطن سيكشف حدود القوة الاميركية الاقتصادية رويدا رويدا.

وصرح ان الاتفاق بين الاتحاد الاوروبي وايران لتجاوز التبادل بالدولار يدل علي تصعيد دولي ضد واشنطن وهو محاولة لانجاز كيان مالي موازي وبديل عن الدولار وهذا ما طرحته دول البريكس منذ فترة . الكلام هو عن انشاء مؤسسة تتولي دور الوسيط بين ايران والدول التي تريد اقامة علاقات تجارية معها .

واضاف ان القرار اتخذ الا اذا قررت اميركا شن حرب علي كل دول العالم . مجرد تجرؤ الاتحاد الاوروبي علي هذا القرار هو امر ايجابي ويدعو للتفاؤل.

وردا علي سوال حول هل يمكن اعتبار قرار محكمة العدل الدولية من مؤشرات محدودية تأثير واشنطن في العالم ؟ قال الحافظ: ان قرار محكمة العدل الدولية يؤكد علي ان تأثير الولايات المتحدة الاميركية في العالم يتراجع . هناك نقطة مهمة وهي اننا نشهد سابقة لاول مرة باعتقادي ان دولة تتجرأ علي رفع دعوي ضد واشنطن وقد صدر القرار لمصلحة الدولة المدعية.

واضاف: هذا القرار القضائي مهم جدا واعلان واشنطن عدم استعدادها للالتزام يدل عن ان الولايات لا تلتزم بالقرارات الدولية وتضرب بعرض الحائط بالمواثيق الدولية . وهذا يعني ان النخب الاميركية تعي في وهم السيطرة علي العالم . هذا الامر لم يعد كما في السابق . قوة الولايات تتراجع .

وصرح ان هذا القرار مهم جدا ويمكن للحكومة الايرانية اذا احسنت التعاطي ان تحوله الي سلاح يستخدم ضد واشنطن . ان القرار يسمح بتجميد الاصول الاميركية في عدد من دول العالم . مثلا اذا رفعت دعوي امام القضاء الفرنسي يمكنه استنادا الي قرار محكمة العدل الدولية ان يصدر حكما بتجميد اموال اميركية او بارجاع اموال مجمدة الي طهران . هذه القضية ليست بسيطة هي اساسية وقاعدة للتحرك القانوني والمالي .

انتهي**388 ** 1837

