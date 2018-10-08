ايرانية تتقلّد ذهبية الرماية في ألعاب جاكرتا البارالمبية 2018

ونجحت جوانمردي في التفوّق علي جميع منافساتها لتكون السيدة الاولي آسيوياً في لعبة الرماية.

وحضر منافستها الأخيرة وزير الرياضة والشباب الايراني مسعود سلطاني فر.

وكانت سارة جوانمردي قد تأهّلت سابقاً الي ألعاب طوكيو البارالمبية 2020 بعد حصولها علي ذهبيتين في ألعاب ريو(البرازيل) وبرونزية واحدة في ألعاب لندن البارالمبية.

وفاز الوفد الايراني المشارك في ألعاب جكارتا الآسيوية 2018 حتي الآن ب3 ميداليات ذهبية وميدالية فضية واحدة وبرونزيتين.

يُذكر بأنّ هذه الدورة من الألعاب في جاكرتا الأندونيسية تقام من 6 حتي 13 تشرين الاول/اكتوبر بمشاركة ألفين و880 لاعباً ولاعبة من 41 بلداً يتنافسون في 18 لعبة رياضية.

انتهي** ع ج** 1718

