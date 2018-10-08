ايرانية تتقلّد ذهبية الرماية في ألعاب جاكرتا البارالمبية 2018

جاكرتا/8تشرين الاول/اكتوبر /إرنا – تقلّدت «ساره جوانمَردي» في اليوم الثاني من المنافسات الآسيوية البارالمبية 2018، الميدالية الذهبية في لعبة الرماية لتكون ثالث ذهبية تحصل عليها ايران في هذه الدورة.

ونجحت جوانمردي في التفوّق علي جميع منافساتها لتكون السيدة الاولي آسيوياً في لعبة الرماية.
وحضر منافستها الأخيرة وزير الرياضة والشباب الايراني مسعود سلطاني فر.
وكانت سارة جوانمردي قد تأهّلت سابقاً الي ألعاب طوكيو البارالمبية 2020 بعد حصولها علي ذهبيتين في ألعاب ريو(البرازيل) وبرونزية واحدة في ألعاب لندن البارالمبية.
وفاز الوفد الايراني المشارك في ألعاب جكارتا الآسيوية 2018 حتي الآن ب3 ميداليات ذهبية وميدالية فضية واحدة وبرونزيتين.
يُذكر بأنّ هذه الدورة من الألعاب في جاكرتا الأندونيسية تقام من 6 حتي 13 تشرين الاول/اكتوبر بمشاركة ألفين و880 لاعباً ولاعبة من 41 بلداً يتنافسون في 18 لعبة رياضية.
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ساره جوانمردي

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ايرانية تتقلّد ذهبية الرماية في ألعاب جاكرتا البارالمبية 2018

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