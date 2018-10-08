145 دخلوا المستشفي بسبب العواصف في سيستان وبلوجستان

واضاف شهنوازي اليوم الاثنين في حوار مع مراسل ارنا ان هؤلاء الاشخاص ادخلوا المراكز العلاجية بسبب مشاكل في التنفس نتيجة العواصف والاتربة التي اجتاحت يوم امس الاحد مناطق في محافظة سيستان وبلوجستان حيث تلقي 118شخصا علاجا فوريا و رقد 27 منهم في المستشفي.

وكانت عاصفة بسرعة 104 كيلومترات في الساعة اجتاحت المنطقة ما ادت الي تكاثف الجزيئات المعلقة في مدينة زابل بنسبة 19 ضعفا مقارنة بالحالة العادية.

وكذلك ضربت صباح اليوم الاثنين عاصفة مدينة هيرمند الحدودية شمال المحافظة ما ادت الي اغلاق المدراس لليوم الثاني علي التوالي.

يذكر بان محافظة سيستان وبلوجستان بمساحة 187 الفا و502 كيلومترمربع يسكنها مليونان و 800 الف نسمة.

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