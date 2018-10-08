145 دخلوا المستشفي بسبب العواصف في سيستان وبلوجستان

زاهدان/8تشرين الاول/اكتوبر/ارنا- قال مديرعام دائرة الازمات في محافظة سيستان وبلوجستان (شرق) 'عبدالرحمان شهنوازي: ان العواصف الرملية التي ضربت مناطق في المحافظة ادت الي دخول 145 مواطنا المراكز العلاجية والمستشفيات.

واضاف شهنوازي اليوم الاثنين في حوار مع مراسل ارنا ان هؤلاء الاشخاص ادخلوا المراكز العلاجية بسبب مشاكل في التنفس نتيجة العواصف والاتربة التي اجتاحت يوم امس الاحد مناطق في محافظة سيستان وبلوجستان حيث تلقي 118شخصا علاجا فوريا و رقد 27 منهم في المستشفي.
وكانت عاصفة بسرعة 104 كيلومترات في الساعة اجتاحت المنطقة ما ادت الي تكاثف الجزيئات المعلقة في مدينة زابل بنسبة 19 ضعفا مقارنة بالحالة العادية.
وكذلك ضربت صباح اليوم الاثنين عاصفة مدينة هيرمند الحدودية شمال المحافظة ما ادت الي اغلاق المدراس لليوم الثاني علي التوالي.
يذكر بان محافظة سيستان وبلوجستان بمساحة 187 الفا و502 كيلومترمربع يسكنها مليونان و 800 الف نسمة.
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145 دخلوا المستشفي بسبب العواصف في سيستان وبلوجستان

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