ايران تحصل علي4 ميداليات في بداية اليوم الثاني للألعاب البارالمبية

جاكرتا/10 تشرين الاول/اكتوبر /إرنا – حصل الوفد الرياضي الايراني المشارك في الألعاب البارالمبية الآسيوية 2018 في جاكرتا في بداية اليوم الثاني علي ميداليتين ذهبيتين وفضية واحدة وبرونزيتين.

وتقلّد يونس يوسفي بور برمية بلغت 30 متراً و16 سانتيمتراً الميدالية الذهبية في لعبة رمي الثقل في مادة 32F لتكون ثاني ذهبية يحصل عليها الوفد الايراني، تلاه لاعب من سلطنة عمان في المركز الثاني ولاعب من الكويت في المركز الثالث.
وفي لعبة رمي الرمح مادة 13/12F تقلّد بهزاد عزيزي برمية بلغت 65 متراً و62 سانتيمتراً فضية اللعبة وتقلد عرفان حسيني برمية بلغت 58 متراً و17 سانتيمتراً برونزية اللعبة سبقهما لاعب من أوزبكستان علي المركز الأول.
وفي لعبة قفز الإرتفاع مادة 47/46/45/T حصلت زهراء برناكي الايرانية علي المركز الثالث بقفزة بلغت 4 أمتار و51 سانتيمتراً تلتها زهراء شاه محمدي الايرانية في المركز الرابع في نفس اللعبة بقفزة بلغت 4 أمتار و21 سانتيمتراً.
وتأهّل لاعبان ايرانيان الي الدور ربع النهائي في لعبة «ريكرو النبالة» بعد فوزهما علي لاعبين من كمبوديا ومنغوليا.
كما فاز منتخب الكرة الطائرة جلوساً للسيدات الايراني علي منتخب اليابان.
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ايران تحصل علي4 ميداليات في بداية اليوم الثاني للألعاب البارالمبية

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