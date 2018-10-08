حصاد اللاعبين الايرانيين في الالعاب البارا اسيوية- 2018

جاكرتا/8تشرين الاول/اكتوبر/ارنا- فاز اللاعب الايراني 'حسن جانفشان' بميدالية برونزية في منافسات كرة المنضدة وذلك ضمن فعاليات دورة الالعاب 'البارااسيوية 2018' المقامة في جاكرتا.

وخسر جانفشان امام لاعب من كوريا الجنوبية بنتيجة 3-0 وذلك خلال المنافسات نصف النهائية لهذه الالعاب.
و في منافسات الرماية تأهلت اللاعبتان 'ساره جوانمردي' و 'سميرا ارم' الي المرحلة النهائية التي ستبدأ اليوم عند الساعة العاشرة و النصف (بالتوقيت المحلي).
كما احتلت اللاعبة رقيه شجاعي في منافسات بندقية ضغط الهواء التمهيدية المركز الخامس و تأهلت للمرحلة النهائية.
وفي القوس و النشاب تأهلت اللاعبة 'زهرا نعمتي' للمرحلة نصف النهائية فيما خرج اللاعب غلام رضا رحيمي من المنافسات بعد خسارته امام لاعب من كوريا الجنوبية.
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حصاد اللاعبين الايرانيين في الالعاب البارا اسيوية- 2018

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