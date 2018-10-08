الكشف عن ملايين الوثائق التي تدين داعش في العراق‎

وبين الغراوي في بيان له،الاحد ، ان 'المفوضية وباقي الجهات المعنية في الدولة العراقية عملت علي توثيق هذه الجرائم'.

واضاف انه 'يوجد ملايين الوثائق التي تدين جرائم هذه العصابات التي ارتكبتها بحق أبناء الشعب العراقي والتي انتهكت فيها منظومة حقوق الانسان ولَم تستثني اي مكون من مكونات الشعب العراقي'.

واكد ان 'المفوضية ستعمل علي تقديم ما تمتلك من الأدلة والوثائق الي كافة الجهات القضائية والجهات الاممية التي تقوم بعمليات التحقيق وملاحقة عصابات داعش الإرهابية بما ارتكبوه'.

واشار الغراوي الي ان 'هذه الوثائق تتنوع بين الإفادات الرسمية للناجين والشهود أضافة الي الوثائق الورقية والصور والفيديوهات وكذلك مواقع الجرائم سواء من المقابر الجماعية أو المواقع الاخري التي قامت بها عصابات داعش الإرهابية والتي تمثلت ببيع النساء في سوق النخاسة وتجنيد النساء والأطفال وقيامهم بعملية القتل المباشر لابناء المناطق التي تم احتلالها من قبلهم'.

واوضح الغراوي ان 'هذه الوثائق سوف تقدم أيضا الي فريق التحقيق الاممي المشكل بموجب قرار مجلس الامن المرقم ٢٣٧٩ والذي سيعمل في العراق علي التحقيق في هذه الجرائم لغرض استخدامها كأدلة لإدانة ومعاقبة عصابات داعش الإرهابية عما اقترفوه من جرائم وحشية ضد أبناء الشعب العراقي'.

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