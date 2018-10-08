العامري يخول عبد المھدي اختيار كابينته دون ترشيح اي شخصية من الفتح

وذكر موقع 'المسلة' الالكتروني المحلي قول المصدر، ان 'رئيس تحالف الفتح، ھادي العامري، اعطي تخويلا كاملا لرئيس مجلس الوزراء المكلف، عادل عبد المھدي، لاختيار وزرائه حسب رؤيته للمرحلة المقبلة'.

واضاف، ان 'العامري اكد لعبدالمھدي دعمه له في اختيار كابينة مستقلة، واخبره ان تحالف الفتح سيتنازل عن ترشيح اي وزير للحكومة المقبلة'.

واشار الي ان 'خطوة العامري تأتي كخطوة ثانية بعد اعلان مماثل لزعيم التيار الصدري مقتدي الصدر، حيث اكد الاول ان تحالفه سيكون ممثلا للشعب في البرلمان ورقيبا علي السلطة التنفيذية لمنع اي اخطاء في الحكومة المقبلة'.

وكانت النائبة عن تحالف البناء زهرة حمزة البجاري قد رجحت إكمال الكابينة ‏الوزارية لرئيس الوزراء العراقي المكلف عادل عبد المهدي خلال الأسبوعين ‏المقلبين قبل انتهاء المدة الدستورية.‏

واوضحت البجاري إن جميع الكتل السياسية ومجلس النواب ملتزمون ‏بالتوقيتات الدستورية لإكمال تشكيل الحكومة, وإن عبد المهدي ‏سيختار الكابينة الوزارية وفق التخصص والكفاءة بعيدا عن فرض ‏المرشحين من قبل الأحزاب السياسية، وسيلتزم بعدم قبول إي نائب لتولي منصب وزراي خلال تشكيل ‏الكابينة الوزارية الجديدة.‏

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