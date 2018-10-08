عبد المهدي يبحث مع قادة سياسيين برنامج الحكومة وأولوياتها

بغداد/8 تشرين الاول/اكتوبر/ارنا- بحث رئيس الوزراء العراقي المكلف عادل عبد المهدي مع عدد من القيادات السياسية العراقية تشكيل الحكومة وبرنامجها.

وذكر بيان لمكتبه، ان عبد المهدي 'استقبل، كلا علي انفراد، رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، ورئيس تحالف القرار أسامة النجيفي، ورئيس حركة عصائب أهل الحق الشيخ قيس الخزعلي، ورئيس مجلس النواب السابق سليم الجبوري، وأعضاء من حركة عطاء، ورئيس ائتلاف بيارق الخير خالد العبيدي، والقيادي في تيار الحكمة وزير الشباب والرياضة عبد الحسين عبطان'.
وأضاف البيان 'جري خلال اللقاءات تقديم التهنئة بتكليف عبد المهدي بتشكيل الحكومة متمنين له التوفيق والنجاح خدمة للوطن'.
واوضح البيان انه تم خلال اللقاءات بحث 'الأوضاع السياسية وتشكيل الحكومة المقبلة والتأكيد علي محتوي البرنامج الحكومي وأولويات الحكومة في الإعمار ودعم الاستقرار الامني وتوفير الخدمات وفرص العمل وتعزيز العلاقات الخارجية'.
وكان الرئيس العراقي الجديد برهم صالح قد كلف رسميا عادل عبد المهدي رسميا في 2 تشرين الاول/اكتوبر الجاري، بتشكيل الحكومة العراقية الجديدة.
ووفقا للدستور العراقي يتحتم علي عبد المهدي تقديم الكابينة الوزارية الجديدة خلال مدة أقصاها 30 يوما من تاريخ تكليفه.
وشغل عبد المهدي عدة مناصب في الحكومات التي تشكلت بعد سقوط النظام المقبور عام 2003 في العراق، من أبرزها منصب نائب رئيس الجمهورية للفترة بين 2006 و2010، ووزير النفط في حكومة العبادي التي تشكلت في 2014 قبل أن يستقيل من منصبه بعدها بعامين.
كما شغل منصب وزير المالية في الحكومة العراقية المؤقتة برئاسة إياد علاوي في 2004.
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سياسي

العراق

عبدالمهدي

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عبد المهدي يبحث مع قادة سياسيين برنامج الحكومة وأولوياتها
عبد المهدي يبحث مع قادة سياسيين برنامج الحكومة وأولوياتها
عبد المهدي يبحث مع قادة سياسيين برنامج الحكومة وأولوياتها
عبد المهدي يبحث مع قادة سياسيين برنامج الحكومة وأولوياتها

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