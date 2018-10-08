منتخب ايران الكروي يواصل مرانه للقاء نظيره البوليفي وديا

طهران / 8 تشرين الاول/ اكتوبر /ارنا-
يواصل المنتخب الوطني الايراني بكرة القدم مرانه بقيادة المدرب البرتغالي كارلوس كيروش استعدادا للقاء نظيره البوليفي وديا الاسبوع القادم.

وكان كيروش قد استدعي الاسبوع الماضي 28 لاعبا للمرحلة الثانية من استعدادات المنتخب الوطني لبطولة كاس امم آسيا 2019 في الامارات.
ومن المقرر ان تجري المباراة الدولية الودية بين ايران وبوليفيا مساء الثلاثاء من الاسبوع القادم في استاد 'آزادي' الرياضي بطهران.
وتعتبر المباراة مع بوليفيا هي الثانية في اطار استعدادات المنتخب الوطني الايراني لبطولة كاس امم آسيا بعد المباراة الاولي التي خاضها بعد مونديال روسيا 2018 امام اوزبكستان في طشقند وفاز فيها بهدف وحيد.
وتخوض ايران مبارياتها في دور المجموعات ببطولة كاس امم آسيا الـ 17 (5 يناير – 1 فبراير) ضمن المجموعة الرابعة الي جانب العراق واليمن وفيتنام.
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منتخب ايران الكروي يواصل مرانه للقاء نظيره البوليفي وديا

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