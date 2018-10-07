دائرة الجمارك الإيرانية تعلن تسهيل إجراءات عبور الشاحنات خلال زيارة الأربعين

ويهدف هذا التعميم تسهيل حركة مرور الزوار وتسهيل الإجراءات الإدارية خلال زيارة أربعينية الإمام الحسين عليه السلام عبر المنافذ الحدودية.

إنتهي**أ م د**س.ر

