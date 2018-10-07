دائرة الجمارك الإيرانية تعلن تسهيل إجراءات عبور الشاحنات خلال زيارة الأربعين

طهران/7 تشرين الأول/ أكتوبر/إرنا- أبلغ مدير عام مكتب شؤون الصادرات التابع لدائرة الجمارك 'علي أكبر شاماني' في تعميم أرسله الي جميع دوائر الجمارك التنفيذية، أبلغ عن الإجراءات الإدارية اللازمة لعبور الشاحنات والحمولات بصورة مؤقتة من جمارك المنافذ الحدودية خلال زيارة الأربعين'.
ويهدف هذا التعميم تسهيل حركة مرور الزوار وتسهيل الإجراءات الإدارية خلال زيارة أربعينية الإمام الحسين عليه السلام عبر المنافذ الحدودية. إنتهي**أ م د**س.ر
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