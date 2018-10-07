برهم صالح: نؤكد علي تعزيز العلاقات مع ايران

واشار الرئيس العراقي الجديد خلال استقباله مساء اليوم الاحد السفير الايراني في بغداد، اشار الي القواسم المشتركة والعلاقات التاريخية بين البلدين داعيا الي توثيقها في كافة المجالات.

وقال انه اكد خلال الاتصالات الهاتفية التي جرت مع رؤساء دول المنطقة وخلال لقاءاته مع سفرائها علي ضرورة خفض التوتر وتوسيع العلاقات مع ايران.

واوضح ان توثيق العلاقات بين دول المنطقة يصب في مصلحة العراق والمنطقة برمتها.

من جانبه هنأ السفير ايرج مسجدي مرة اخري بانتخاب برهم صالح رئيسا للعراق معلنا استعداد ايران لتطوير العلاقات مع العراق اكثر فاكثر.

انتهي**س.ر

