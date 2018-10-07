مطهري: الإنضمام اليCFT يسهل علاقات إيران المصرفية مع العالم

وأضاف مطهري اليوم الأحد ان النتيجة الأكثر أهمية المترتبة علي إنضمام إيران بهذه الإتفاقية الدولية هي تيسير العلاقات والتبادل المصرفي بين إيران ودول العالم الي حد ما حيث سيكون هناك تنسيق بين النظام المصرفي الإيراني والعالم .

علما بان اعضاء مجلس الشوري الاسلامي قاموا خلال جلستهم اليوم الاحد، ببحث انضمام ايران الي اتفاقية مكافحة تمويل الارهاب(CFT) ووافقوا بمجموع 143 صوتا علي الانضمام لهذه الاتفاقية.

وشارك في التصويت الذي جري بشكل سري 271 نائبا حيث كانت النتائج 143 صوتا موافقا أمام 120 معارضا كما امتنع 5 نواب عن التصويت.

إنتهي**أ م د**س.ر

