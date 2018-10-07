مصدر مسؤول : وفاة 63 شخصا اثر تناولهم مشروبات كحولیة مغشوشة

طهران / 7 تشرین الاول / اكتوبر / ارنا – اعلن المتحدث باسم مؤسسة الطوارئ الایرانیة 'مجتبي خالدی' عن وفات 63 شخصا فی البلاد منذ نهایة اغسطس الماضی حتي الیوم وذلك اثر تناولهم مشروبات كحولیة مغشوشة.
وقال خالدی الیوم الاحد فی تصریح لمراسل 'ارنا'، انه مازال 94 شخصا من مستهلكی الكحول یتلقون العلاج فی المستشفیات.وتابع، ان اجمالی الاشخاص الذین راجعوا المراكز العلاجیة اثر التسسم بالكحول بلغ حتي الان 727 شخصا.انتهي ** ح ع
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وفات 63 شخصا
مشروبات کحولیة مغشوشة
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