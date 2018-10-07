مسؤول ثقافي صيني يؤكد ضرورة النهوض بالعلاقات الثقافية بين الصين وإيران

بكين/7 تشرين الأول/ أكتوبر/إرنا- اكدعضو قسم الدراسات الثقافية في أكاديمية العلوم الإجتماعية في الصين 'يوان وون تشي' علي ضرورة النهوض بالعلاقات الثقافية بين الصين وإيران بما يتناسب والعلاقات الإقتصادية والسياسية بين البلدين.

وأشار وون تشي «yuan wenqi» اليوم الأحد لمراسل إرنا الي العلاقات الثقافية العريقة بين البلدين مضيفا ان بكين وطهران تتمتعان بعلاقات سياسية وإقتصادية متميزة علي مستويات عالية وستراتيجية مؤكدا ضرورة بلوغ العلاقات الثقافية بين البلدين الي نفس المستويات.
وفي ذات السياق، أكد ان الجامعات والحقول البحثية تشكل أرضية جيدة لتعزيز العلاقات الثقافية بين البلدين.
واعتبر يوان وون تشي تعليم اللغة الفارسية في الجامعات الصينية واللغة الصينية في الجامعات الإيرانية بانه فرصة قيمة لتطوير العلاقات الثقافية بين البلدين.
إنتهي**أ م د**س.ر



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أكاديمية العلوم الإجتماعية

بكين وطهران

العلاقات الثقافية

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مسؤول ثقافي صيني يؤكد ضرورة النهوض بالعلاقات الثقافية بين الصين وإيران

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