مسؤول ثقافي صيني يؤكد ضرورة النهوض بالعلاقات الثقافية بين الصين وإيران

وأشار وون تشي «yuan wenqi» اليوم الأحد لمراسل إرنا الي العلاقات الثقافية العريقة بين البلدين مضيفا ان بكين وطهران تتمتعان بعلاقات سياسية وإقتصادية متميزة علي مستويات عالية وستراتيجية مؤكدا ضرورة بلوغ العلاقات الثقافية بين البلدين الي نفس المستويات.

وفي ذات السياق، أكد ان الجامعات والحقول البحثية تشكل أرضية جيدة لتعزيز العلاقات الثقافية بين البلدين.

واعتبر يوان وون تشي تعليم اللغة الفارسية في الجامعات الصينية واللغة الصينية في الجامعات الإيرانية بانه فرصة قيمة لتطوير العلاقات الثقافية بين البلدين.

إنتهي**أ م د**س.ر

