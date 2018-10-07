علي الصليب الاحمر الكشف عن الصندوق الاسود للحرب المفروضة

وفي تصريح له اليوم الاحد خلال مراسم افتتاح معرض للصور الفوتوغرافية تناول موضوع 'عودة اسري الحرب الايرانيين الي ارض الوطن'، اكد العميد باقرزادة قائلا انه حان الوقت لتبادر لجنة الصليب الاحمر الدولية الي فضح جرائم البعثيين خلال الحرب المفروضة ضد ايران.

وتابع، 'نحن نشاهد جرائم الحرب في انحاء العالم؛ ينبغي للتاريخ ان يستخلص العبر من جميع احداث الحرب التي وقعت في ايران والعراق'.

واشار رئيس لجنة البحث عن المجهولين لدي هيئة الاركان العامة للقوات المسلحة، الي انجاز عمليات البحث والفحص لـ 45 الف شهيد من فترة الدفاع المقدس؛ مبينا ان الجهود متواصلة للعثور علي 4 الاف اخرين من هؤلاء الشهداء.

ولفت العميد باقر زادة الي ان امريكا تلعب دورا كبيرا في اخفاء الوثائق الخاصة بالشهداء.

انتهي ** ح ع

