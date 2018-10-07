إيران كشفت النقاب عن السياسات الأميركية الخاطئة

وأشار أبو عبد الله اليوم الأحد، في تصريح لمراسل إرنا في دمشق ان الجمهورية الإسلامية تحترم تماما القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، وان السياسات الخاطئة للرئيس الأميركي دونالد ترامب فيما يخص القضية النووية تسببت في فرض المزيد من العزلة علي أميركا وان الدول الأخري باتت لا تكترث اليوم لكلام المسؤولين الأميركان.

وتابع بالقول ان إنسحاب ترامب من أكثر الإتفاقيات الدولية مؤشر علي العزلة التي تعاني منها اميركا.

وأضاف رئيس مركز الدراسات الستراتيجية في دمشق ان الجمهورية الإسلامية لديها مواقف قوية في المنطقة بحيث أخذت روسيا والصين تدعمان الإتفاق النووي لأنهما لا تريدان نشوب أية حرب أو توتر في الشرق الأوسط.

وفيما أشار الي أن سياسات إيران تختلف عن سياسات كوريا الشمالية قال أبو عبد الله ان الجمهورية الإسلامية تدافع مباشرة عن المظلومين، لأنها تتبني سياسات واضحة لكن زعماء كوريا الشمالية لا يفكرون الا بمصالح بلادهم.

وأردف قائلا ان كوريا الشمالية تمتلك سلاحا نوويا بينما حرم سماحة قائد الثورة الإسلامية في فتوي له إمتلاك القنبلة الذرية مؤكدا بذلك ان ايران لاتسعي وراء إمتلاك هذا السلاح بتاتا.

وأضاف أبو عبد الله ان القضية الفلسطينية هي السبب الرئيسي لعداء جبهة الاستكبار وحلفائها للجمهورية الإسلامية الايرانية.

واوضح ان دعم الجمهورية الإسلامية لأبناء الشعب الفلسطيني المظلوم هو السبب في المؤامرات الصهيواميركية ضد إيران.

وفي جانب آخر من حديثه، ادان الهجوم الإرهابي الأخير في أهواز قائلا 'لو حدثت عملية إرهابية كهذه في الدول الغربية، لهبت الدول لإدانتها فورا؛ فيما تلقت الجمهورية الإسلامية ضربات عديدة من جانب الإرهاب وصفتها الدول الغربية ب'الحوادث' مما يظهر تفاعل الغربيين المغرض مع القضايا.

وأكد: لا شك ان الإرهاب مدعوم من قبل أميركا وبعض بلدان المنطقة معتبرا ان السعودية هي الحاضنة الرئيسية للإرهاب في الشرق الأوسط لأن 'محمد بن سلمان' كان قد أعلن سابقا بأنهم سينقلون الحرب الي داخل إيران.

وصرح ان الجهات التي تقف وراء هذه المؤامرات لن تخرج منتصرة من هذه الساحة لتورطها في الجبهات الداخلية واليمن.

إنتهي**أ م د**س.ر

