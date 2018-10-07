أردوغان : سنعلن نتائج التحقيق باختفاء خاشقجي مهما كانت

جاء ذلك في تصريح ادلي به اردوغان اليوم الاحد للصحفيين في العاصمة التركية أنقرة؛ حول حادث اختفاء الصحفي السعودي المثير للجدل جمال خاشقجي، والذي لايزال الغموض يكتنف مصيره رغم التحقيقات التي تجريها النيابة العامة التركية علي خلفية اختفائه بعد دخوله مبني القنصلية السعودية في إسطنبول.

وأضاف الرئيس التركي : عمليات التحقق جارية منذ الدخول إلي القنصلية السعودية والخروج منها، ونسعي للتوصل إلي نتيجة سريعا.

ولفت، في هذا السياق، إلي أن الجهات المعنية تدقق في عمليات الخروج والدخول من المطارات التركية.

وأكد اردوغان حرص بلاده علي الإسراع في الكشف عن مصير خاشقجي عبر التحقيقات التي تجريها الشرطة والأجهزة المعنية المختلفة؛ مشددا علي أنه يتابع شخصيا مسألة اختفاء خاشقجي بصفته رئيسا للجمهورية.

وأضاف : ما زلت أحسن النية في توقعاتي، وإن شاء الله لن نواجه حالة لا نرغب بها.

وأشار الرئيس التركي إلي أنه يعرف خاشقجي منذ زمن طويل؛ معربا عن أسفه لوقوع الحادثة في تركيا.

وأردف القول : أعتقد أن أنصار الحريات في العالم، وخاصة في بلادنا، لن يتخلوا عن متابعة هذا الموضوع.

المصدر : الاناضول

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