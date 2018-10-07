وزير العلوم : الحظر العلمي يتعارض وحقوق الانسان

بكين / 7 تشرين الاول / اكتوبر / ارنا – قال وزير العلوم والابحاث والتكنولوجيا ' منصور غلامي'، ان فرض الحظر والقيود العلمية والاقتصادية يتعارض ومبادئ حقوق الانسان والتنمية المستدامة ولا يحظي بقبول من جانب الاوساط العلمية في العالم.

تصريحات وزير اليوم الايراني هذه، جاءت اليوم الاحد خلال الملتقي الخامس عشر الذي عقد بعنوان 'العلوم والتكنولوجيا في المجتمع' في طوكيو.
ودعا غلامي الي تدويل التعليم العالي واقامة علاقات علمية واكاديمية حرّة لتحقيق قفزة علمية وتبادل الافكار والعلوم بين العلماء والمفكرين في انحاء العالم؛ بما يستدعي ازالة الحدود والقيود الراهنة في سياق التنمية المستدامة المنشودة.
كما شارك وزير العلوم والابحاث والتكنولوجيا خلال زيارته للعاصمة اليابانية، في ندوة بحضور 20 من وزراء التعليم العالي لدي البلدان المشاركة في ملتقي طوكيو الخامس عشر للعلوم والتكنولوجيا، حيث قدم تقريرا بشأن مسيرة العلوم والتكنولوجيا والانجازات ذات الصلة وايضا التنمية الاكاديمية والعلمية في ايران.
وفي اطار نشاطات هذا الملتقي ايضا، حضر غلامي اعمال اجتماع 'التغير المناخي' وانتشار الاتربة والغبار، وقدم خلاله كلمة استعرض فيها اسباب ومصاديق هذه الظاهرة الناجمة عن نشاطات الانسان والزراعة وتراجع منسوب المياه وشحة الامطار.
ودعا وزير العلوم الايراني الي تعزيز التعاون العلمي علي الصعيدين الدولي والاقليمي وتبادل الخبرات بين الدول المشاركة للحدّ من ظاهرة التغير المناخي وتعزيز الانشطة المتناغمة مع ظروف الطبيعة.
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وزير العلوم : الحظر العلمي يتعارض وحقوق الانسان

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