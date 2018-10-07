رئيس مؤسسة الطب البيطري : التعاون البيطري بين ايران و`اكو` في طور النمو

وفي تصريح له خلال ملتقي رؤساء مؤسسات الطب البيطري لدي الدول الاعضاء بمنظمة اكو وايضا منظمة الغداء العالمية (فاو)، اليوم الاحد بطهران، لفت رفيعي بور الي ان الظروف الجغرافية للدول الاعضاء بمنظمة اكو ولا سيما ايران بما في ذلك المجالات البحرية والجوية والسككية التي وفّرت اكبر نسبة من ارضيات التواصل والتعاون في منطقة الشرق الاوسط واسيا الوسطي وايضا اوروبا.

واكد رئيس مؤسسة الطب البيطري الايرانية علي الدول الاعضاء في منظمة 'اكو' بضرورة اعداد مذكرة تفاهم مشتركة لانشاء شبكة خدمات مخبرية، ورسم خطة عمل مشتركة لضمان التجارة الدولية وسلامة شعوب هذه البلدان في مجال الامن الغذائي وتحديد اسباب الامراض والحدّ من انتشارها.

كما دعا المسؤول الايراني بلدان اكو الي تعزيز التعاون في مجال الصادرات والاستيراد وترانزيت السلع، لتحقيق الاهداف التنموية في مجال التبادل التجاري بين هذه الدول.

علما ان الملتقي الثالث لرؤساء مؤسسات الطب البيطري في الدول الاعضاء بمنظمة اكو، بدأ اعماله اليوم الاحد في طهران وذلك بعد توقف استمر 10 اعوام، ويستمر علي مدي 3 ايام متتالية.

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